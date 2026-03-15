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Ernest Hemingway y Rober Capa, amigos cercanos y legendarios corresponsales de guerra, siempre se acercaron lo suficiente para ser testigos de la historia. Adiós a las Armas (Primera Guerra) y Por quién doblan las Campanas (Guerra Civil Española) se inspiraron en la presencia de Hemingway en esos conflictos. El fotógrafo Capa murió en una selva indochina, víctima de una mina cuando acompañaba un avance del ejército francés.

Las guerras del siglo XXI se narran de manera diferente. La tecnología no solo cambió las armas. Como si fueran un video juego, los conflictos se trasmiten en vivo y en directo y cualquier persona anónima con su móvil se convierte en “enviado especial”.

La opulenta Dubái era inmune a las tragedias, hasta hace dos semanas cuando empezaron a asediarla los misiles y drones iraníes. “Tu muchacho está en medio de la III guerra mundial”, posteó Mike Babayan en Instagram, desde el Burj Khalifa mientras veía correr a la gente despavorida. Pronto otros “corresponsales” replicaron con euforia imágenes de los ataques. La fiesta de los influencers terminó pronto. Las autoridades emiratíes recordaron la absoluta prohibición de publicar nada que pudiera afectar la tranquilidad o la economía del Estado. Inmediatamente los mensajes en las redes sociales cambiaron para pregonar que todo estaba bien y que Dubái era otra vez un paraíso. No era cierto. Días después, dos drones cayeron cerca del aeropuerto.

Desde la Primavera Árabe en 2010, idealizada y difundida en Twitter, las guerras de este siglo se viven en las redes sociales. Como bien lo comentó entonces Kyle Chayka, la invasión rusa a Ucrania fue la primera guerra en TikTok. La desinformación propiciada en las plataformas digitales se multiplica geométricamente con la Inteligencia Artificial (IA). En pocos años pasamos de las noticias falsas a la “realidad falsa” creada desde cualquier punto en internet.

A propósito, el ataque iraní a los data center de Amazon en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos puso en evidencia el riesgo de la infraestructura de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses alrededor del mundo. Un frente de guerra que de llegar a activarse a gran escala tendría efectos devastadores.