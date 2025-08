IA, empieza la batalla ideológica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El término “woke” en sus orígenes hacía referencia al activismo en contra del racismo y la discriminación. Hoy, en medio de la profunda radicalización social y política en Estados Unidos, la expresión es peyorativa y se utiliza para demonizar las ideas liberales. El presidente Trump y el partido republicano están empeñados en desterrar de la cultura y de la política todo lo que les parezca “woke”. En esa cruzada, el pasado 23 de julio, la Casa Blanca expidió una Orden Ejecutiva con la finalidad de prevenir en el gobierno federal la Inteligencia Artificial (IA) “woke”.

En las motivaciones de dicha Orden Ejecutiva se afirma que, si bien el Gobierno federal debe mostrarse cauteloso a la hora de regular la funcionalidad de los modelos de IA en el mercado privado, “en el contexto de la contratación pública federal tiene la obligación de no adquirir modelos que sacrifiquen la veracidad y la precisión en aras de agendas ideológicas.” En la Sección 3 se dispone que, con el fin de garantizar una IA imparcial, las agencias del gobierno solo utilizarán los modelos de lenguaje (LLM) que se desarrollen bajo dos principios: búsqueda de la verdad y neutralidad ideológica. El mandato de la neutralidad ideológica se concreta en que los LLM deberán ser herramientas neutrales y no partidistas que no manipulen las respuestas “en favor de dogmas ideológicos” como la diversidad, equidad e inclusión.

En virtud de esta Orden Ejecutiva, empresas como Google, Meta, Microsoft y OpenAI que quieran contratar con el gobierno federal tendrán que garantizar que sus herramientas de IA ofrezcan contenidos neutros y no ideológicos. El tema tiene profundas implicaciones jurídicas y técnicas.

Desde el punto de vista constitucional se podría configurar una violación a la libertad de expresión y una censura en pro de determinados contenidos. La calificación de lo neutro y objetivo se someterá al criterio de unos funcionarios públicos que seguramente estarán contaminados por sus propias creencias e ideologías. Desde el punto de vista técnico, los expertos plantean que no se puede garantizar que los sistemas de IA respondan a determinados parámetros de contenidos.