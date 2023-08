¿Se salvará Wikipedia?

En 2012, después de 244 años, la venerable Enciclopedia Británica dejó de publicarse en forma impresa. No pudo resistir la competencia que desde el mundo digital le impusieron, primero, Microsoft Encarta y, después, Wikipedia.

Hoy en día en el mundo de internet —tan contaminado y fútil—, Wikipedia es el mejor referente de información confiable y de calidad. Se publica en 334 idiomas, ofrece casi 70 millones de artículos y recibe diariamente más de 30 millones de visitas. En su edición en idioma inglés, 40.000 editores —seres de carne y hueso— aseguran la coherencia y veracidad de la información. Uno de sus pilares es el punto de vista neutral: reflejar en la medida de lo posible, sin sesgo, todos los puntos de vista significativos que hayan sido publicados por fuentes fiables. Tanto así que Wikipedia es el punto de partida de la información de buscadores como Google y Bing.

A pesar de su inmenso potencial comercial, nunca cayó en las redes del mercado. Sus creadores Jimmy Wells y Larry Sanger mantuvieron incólume la idea fundacional: lograr “un mundo en el que cada persona del planeta tenga acceso libre a la suma de todo el saber de la humanidad”.

Próxima a cumplir 23 años de existencia, Wikipedia enfrenta un enemigo que la puede llevar a su desaparición: la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el reto no la toma por sorpresa y desde hace un tiempo se está preparando para la nueva era. Wikipedia ya utiliza IA para atrapar información falsa. Incluso, varios modelos de IA no podrían existir si no se sirvieran de Wikipedia para atender los requerimientos de sus ávidos usuarios.

Es imposible prever el efecto que tendrá la IA en el ámbito personal y social. Mientras que legisladores y reguladores se paralizan en medio de la perplejidad, muchas Casandras avizoran el apocalipsis mismo de la verdad.

Por lo pronto, como lo plantea Jon Gertner en un artículo publicado recientemente en New York Times, si queremos un mundo donde el conocimiento sea creado por humanos, la IA debería tener como referencia los parámetros bajo los cuales se creó Wikipedia y adaptar las herramientas que utiliza para enfrentar el futuro. Ojalá no sea tarde para ello.

@jcgomez_j