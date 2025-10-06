Trump, el rey de los medios

Resume e infórmame rápido

Desde cuando Trump fue el anfitrión de “El Aprendiz”, su éxito político está íntimamente ligado con los medios. En su primera elección fueron decisivos el apoyo de Fox News y sus disputas con CNN y otros medios afines al partido demócrata. El asalto al capitolio en enero de 2021 fue alentado por Trump a través de las redes sociales, lo que generó la cancelación de sus cuentas. Trump demandó y sucesivamente los correspondientes pleitos se han venido conciliando a su favor. Trump logró de Meta (Facebook) una indemnización de 25 millones de dólares; 10 millones de X (Twitter) y 24.5 de YouTube (Google). Una gran porción del dinero recibido por esas indemnizaciones será destinado por Trump a financiar la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

Para esas empresas los pagos son insignificantes, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, YouTube factura cada día en publicidad más de 100 millones de dólares. Lo relevante es la firme voluntad de las Big Tech de no pelear con el presidente, no solo por su poder de intimidación y el riesgo de decisiones judiciales adversas, sino, sobre todo, por no arriesgar la contratación con la administración federal.

No es casualidad que en el segundo mandato del presidente Trump las Big Tech hayan relajado el control sobre sus contenidos y restablecido muchas cuentas que fueron suspendidas o canceladas por contenidos de odio o discriminación. Es evidente que estas empresas están alineadas con los intereses del gobierno.

Aún está pendiente la demanda por 10.000 millones de dólares de Trump contra Wall Street Journal por la publicación de una carta de él a Jeffrey Epstein en 2003. Este conflicto se suma a muchos otros de Trump contra la prensa. Recordemos que después de millonarias acciones judiciales el presidente ha logrado el pago de indemnizaciones por parte de medios como ABC y CBS.

Seguramente Trump y la ideología que él representa le seguirán ganando la partida a los medios. Tal vez este es el reto más grande en la historia de Estados Unidos para el periodismo y, de paso, para la Constitución y la democracia.