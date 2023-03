¿Y la Suprema Corte sí sabe de internet?

Hace unas semanas la hilaridad inundó el solemne recinto de la Suprema Corte de Estados Unidos cuando la magistrada Elena Kagan afirmó que esa Corte no era experta en internet y no estaría en capacidad de decidir cuestiones eminentemente técnicas. Esto sucedió en la audiencia del caso Gonzalez vs. Google, cuya decisión puede implicar un cambio sustancial en el régimen de responsabilidad de las plataformas digitales frente a los contenidos que suben sus usuarios. Dichas plataformas gozan de una casi total inmunidad gracias a la Sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996.

Noemi Gonzalez, ciudadana estadounidense, murió víctima del ataque de ISIS en París en 2015. Según la demanda de su familia, los algoritmos de YouTube (de propiedad de Google) habrían recomendado y difundido videos a miembros y simpatizantes de ese grupo terrorista, razón por la cual no sería aplicable la Sección 230.

Este caso llegó de manera excepcional a la Suprema Corte y se suma a muchos otros en los cuales se acusa a las plataformas digitales de ser negligentes y permisivas con contenidos que han estimulado genocidios, asesinatos y hasta el reciente intento de golpe en Brasil. Recurrentemente se discute si es necesario replantear el alcance de la Sección 230, expedida cuando internet apenas estaba en sus comienzos.

En el fondo del asunto está la discusión de si la utilización de algoritmos por parte de las plataformas digitales es neutra o si el perfilamiento de los usuarios no es tan inocente e implica un sesgo, lo cual las llevaría a responder en muchos casos por la difusión de ciertos contenidos.

Es muy posible que la decisión de la Suprema Corte no cambie por lo pronto el alcance de la Sección 230 y considere que debe ser el Congreso el que eventualmente establezca nuevas reglas frente a los contenidos en las plataformas digitales. En este escenario, el partido republicano y el demócrata coinciden en la necesidad de actualizar la regulación, pero no en su alcance y orientación.

Mientras tanto, la sociedad, los individuos, la política, la economía, la verdad y el honor estarán al vaivén de lo que se publique esta tarde en las redes.

@jcgomez_j