¿Y si nos suplantan con inteligencia artificial?

El mundo se complicó aún más cuando en enero de 2024 OpenAI anunció que ChatGPT -su plataforma de inteligencia artificial (IA)- estaría a disposición del público en su tienda digital. Desde entonces estas y otras herramientas (Gemini, DeepSeek, Grok, etc.) permitieron que las redes sociales se inundaran de información, muchas veces falsa y maliciosa. Obviamente el ordenamiento jurídico no estaba preparado y tal vez nunca lo esté, al menos bajo los estándares conocidos. Se requeriría que, más allá de la voluntad de las plataformas, existiera una especie de inmediato enforcement digital.

La Unión Europea (UE) expidió en julio de 2024 la primera legislación en el mundo sobre IA, la cual empezará a regir plenamente en 2027, lo cual parece una eternidad ante la vertiginosa popularización de esta herramienta.

En Colombia la Ley 2502 de julio de 2025 es la primera norma que se refiere específicamente al uso indebido de la IA. En materia penal, la utilización de IA se crea como un agravante del delito de falsedad personal. Se incorpora la definición de DeepFake como la manipulación de contenidos audiovisuales con el fin de que parezca autentico el discurso o la conducta real de un individuo. Esta práctica es de común ocurrencia como ya sucedió con la imagen de Lucho Díaz en TikTok promoviendo un proyecto de inversión y el desnudo de Taylor Swift en X.

De entrada no parece que la nueva ley -la cual solo entrará a regir después de un año de su promulgación- pueda enfrentar y prevenir efectivamente los daños que genere la IA, pero, al menos es un comienzo. No deja ser preocupante la ambigüedad de algunos conceptos que utiliza la ley como el de la creación de un marco ético.

En el debate electoral que se avecina en Colombia, la IA jugará un papel decisivo. Manipulación y mentiras cuyos efectos solo podrían ser neutralizados si el público se asegurara de acudir a fuentes confiables de información, lo que seguramente no sucederá. El Consejo Nacional Electoral tendría que contar con los medios tecnológicos para prevenir y castigar el uso indebido de la IA. Infortunadamente no será así.