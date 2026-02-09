El Superbowl de la polarización

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Estados Unidos latinos de América.

El mundo anda totalmente polarizado. Pero la verdad es que siempre lo ha estado. La evolución y el desarrollo son regidos por la dialéctica. Una tesis que se enfrenta a una antítesis para darle nacimiento a una síntesis que luego se convertirá en una tesis para chocar contra una antítesis y gestar otra síntesis. Y así sucesivamente dará lugar a un motor cíclico para el progreso de la humanidad, para la creación histórica, para el proceso de la innovación constante.

La polarización ha existido desde los primeros vestigios de la humanidad, desde las grutas de Altamira hasta nuestros días. El mundo digital y las redes sociales han democratizado las divisiones dándoles acceso y visibilidad masiva a millones de personas que pueden ahora participar y convertirse en buscadores de notoriedad y de reconocimiento.

Hoy en Estados Unidos, el tema latino ha tenido indicios de polarización. Una nación donde casi el 20% de la población ya es de origen latino, lo cual representa que de cada 5, uno es hispano, donde el 25% de los estudiantes que se presentan a las universidades son latinos, donde su poder de adquisición y trabajo aumenta y donde su porcentaje de natalidad es el más creciente.

En conclusión, las variables latinas están enmarcadas por una palabra: futuro. El Superbowl, el evento más representativo y de mayor audiencia de este país no es la excepción y está compuesto por tres pilares esenciales: El partido, el intermedio y los comerciales de televisión. En otras palabras, el deporte, el entretenimiento y la publicidad.

Y este año el factor latino los cruza a todos de manera transversal. Comencemos por el partido. Los Patriotas (Patriots) de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos (Seahawks) de Seattle disputarán la final en Santa Clara California. Aquí un jugador de origen colombiano, Cristian González, ostenta la posición de cornerback, en las toldas de Nueva Inglaterra.

En cuanto al intermedio, Bad Bunny, puertorriqueño, ganador en los recientes Grammys americanos al mejor álbum del año será el encargado del concierto y ha dicho que lo hará en español. Esto ha generado una lucha sin precedentes en el país.

Y en cuanto a la publicidad, cada vez más creativos latinos trabajan en la realización de los comerciales para este evento. Sin duda alguna la polarización está inmersa en la relevancia cultural de una sociedad. Si hay polarización hay vida, hay realidad inmersa.

El tema latino ya es parte de la dialéctica americana y será parte esencial de la nueva síntesis que se está generando en los Estados Unidos, en los Estados Unidos latinos de América.