Opinión
Columnistas

La letra i

Juan Carlos Ortiz
20 de octubre de 2025 - 12:49 p. m.
Irrespetuosamente invoca ilusiones impresentables.

Insoportable.

Induce ilegalmente inmersiones invasivas.

Irrisorio.

Idolatra idiomas incomprensiblemente ilógicos.

Incremental.

Ilustra infundadas ideas incapacitadas.

Inédito.

Nunca imaginé que parte de la solución política de un país tuviera que pasar por el diccionario o por la academia real de la lengua y no por una buena gestión ejecutiva con positivos y grandes resultados para el país y para su gente.

Implosión.

Nunca pensé que la letra i tuviera tanta responsabilidad y protagonismo en este capítulo de la historia nacional.

Injerencia.

Pareciera que nuestro futuro dependiera de ella, en lo económico, en lo social, en la salud y en la seguridad.

Mejor dicho:

Inmaculada, ilumínanos inteligentemente.

Imploremos.

Juan Carlos Ortiz

Por Juan Carlos Ortiz

Juan Carlos Ortíz

 

