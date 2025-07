Resume e infórmame rápido

Mi vida adulta ha estado marcada espiritualmente por dos mascotas, dos perros de razas muy distintas pero comportamientos muy similares. Tan lejanos, pero tan cercanos.

El primero, un labrador llamado Fausto, maestro de la ternura, el cual se asemejaba más por su color y su tamaño a un oso polar que a un canino normal. Era como una sombra blanca que te seguía a todos lados. Nos acompañó por 12 años, nutriendo nuestras vidas de lealtad y de nobleza. Un cáncer en el pulmón se lo llevó.

Posteriormente, llegó Elvis, un mini pastor australiano, que desde el principio nos vio como su rebaño, y así nos guio, asegurándose que ningún miembro de la familia se refundiera. Sus ojos de dos colores distintos lo hacían ver como un pequeño pirata, siempre atento a cuidar su tesoro familiar. Vivió con nosotros 13 años y debido a un cáncer en el hígado recién ha partido.

Para los que nos gustan los animales, la importancia de un perro en la vida es una de las máximas inspiraciones y lecciones posibles.

No importa lo que hagamos o en que trabajemos, siempre estarán al lado nuestro, moviéndonos la cola con felicidad y lealtad incondicional.

El comportamiento del perro es inversamente proporcional al comportamiento humano. Ellos no tienen contexto social, no se mueven por intereses económicos o políticos, no señalan con el dedo, no se mueren de la envidia, no mienten ni engañan. Simplemente no les importa. No les importa si eres pobre o rico, si estás enfermo o saludable, si eres poderoso o débil, si eres famoso o desconocido, si eres lindo o feo, si estás triste o feliz. No les importa.

Igual, te van a querer y te van a mover la cola.

Si los humanos pudiéramos aprender más de los perros, la vida en sociedad sería mejor, más armoniosa y basada en valores más relevantes y verdaderos.

Ya se han ido Fausto y Elvis, pero ya se empieza a sentir la necesidad de la próxima y reconfortante llegada de un nuevo miembro de la cofradía del alma que sin duda nos llenará nuevamente de luz y nos hará recordar con felicidad a sus inolvidables antecesores, porque debes tener presente que el perro que amas hoy siempre fue enviado por el perro que amaste en el pasado.