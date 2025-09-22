Ping Pong vs. Parkinson

Resume e infórmame rápido

La música le dio a Nenad acceso a lugares increíbles y a personajes y músicos reconocidos del planeta entero. La música le dio todo y más.

Él es Nenad Bach, un músico, guitarrista, compositor y cantante croata.

Empezó a escribir canciones cuando tenía 14 años, pero el bicho del rock lo atrapó muy joven y así fundó su primera banda, que logró llegar al puesto número 1 en popularidad en tan solo 9 meses, alcanzando el éxito rápidamente. Tiempo después decidió buscar un nuevo rumbo y trasladarse a vivir a Estados Unidos, atraído por el magneto global de Nueva York, para catapultar su carrera musical.

Y así vivió uno de los momentos más memorables de su vida. Fue invitado a tocar en el festival de Woodstock, 25 años, delante de medio millón de personas. Vivió un nirvana espiritual de característica inolvidable.

Pero en el 2010, en medio de un gran éxito, la vida le cambió para siempre. Fue diagnosticado con Parkinson.

Su primer síntoma fue un leve temblor en la mano derecha y a los pocos años ya no podía tocar guitarra. Estaba incapacitado de movimiento.

Le tocó abandonar sus conciertos en vivo y se sumergió en una fuerte depresión. Fue devastador ya que su guitarra era su mejor amiga y compañera leal.

Pero por alguna razón su optimismo se mantuvo intacto y su esperanza de lucha siguió brillando.

Un día, un grupo de amigos lo invitaron a jugar a un club social de Ping Pong en NY llamado SPIN, solo para divertirse y salir del bajonazo espiritual en el cual se encontraba.

La experiencia le encantó y decidió regresar la semana siguiente para volver a jugar y así aumentar la frecuencia a tres veces por semana.

Sorprendentemente, después de tres meses, Nenad ya pudo volver a tocar guitarra.

Sintió una gran recuperación. El Ping Pong resultaba beneficioso para su mal de Parkinson. Su coordinación entre la mano, el ojo y el equilibrio mejoraban sustancialmente.

Médicos egresados de la Universidad NYU están realizando una investigación para poder entenderlo y así vencerlo. Se espera incluso que se pueda empezar a adaptar como terapia en clínicas y hospitales en un tiempo venidero.

Un nuevo juego de esperanza apenas está comenzando.

Cerca de 10 millones de personas en el mundo sufren de esta compleja enfermedad.

Diez millones de razones para jugar Ping Pong y ayudar a combatir el párkinson.

El Ping Pong estimula la creación de nuevas neuronas y conexiones cerebrales, mejora el equilibrio, la coordinación y el control del movimiento.

Esta es la historia de Nenad Bach, fundador y embajador de la Fundación Pong Pong Parkinson.org, por todo el mundo.

Tuve el placer de conocerlo y apoyarlo con este propósito humano lleno de luz para compartir por un mundo mejor.