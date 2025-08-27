Resucitado

Resume e infórmame rápido

Hoy en día ningún ciclista se encuentra en el Olimpo, pero solo 5 pueden llegar a él.

El ciclismo activo tiene un club élite compuesto por los corredores que compiten actualmente y que han acumulado en su palmarés dos triunfos de las 3 grandes vueltas del mundo: Francia, Italia y España.

Pogachar, con Tour y Giro.

Yates, con Giro y Vuelta.

Nairo, con Giro y Vuelta.

Roglic, con Giro y Vuelta.

Egan, con Tour y Giro.

Ninguno tiene aún las tres, pero observar a dos colombianos entre los 5, es un hecho que nos llena de orgullo.

Si cerramos el espectro y nos remitimos a la Vuelta a España 2025, nos encontramos con la grata sorpresa y la histórica oportunidad de ver que únicamente hay un ciclista en todo el circuito que si logra ganar este año entraría a pertenecer al clan de la triple corona. Su nombre es Egan Bernal, colombiano y más exactamente de Zipaquirá.

Solo él está en el juego de las posibilidades.

Egan resucitó después de su accidente que casi lo deja parapléjico y que lo hizo navegar cerca de la orilla de la muerte.

Su valor de resiliencia es incomparable, pero a la vez, contagioso.

Bernal se ha levantado y va a luchar por ingresar en el podio de la historia.

Sabemos que tendrá que competir contra las súper estrellas, como el danés Vingegaard, el español Ayuso, el italiano Ciccone, y el norteamericano Kuss, actual campeón, entre otros.

Egan Bernal es un grande que nos ha enseñado algo muy poderoso: Pedalear con el corazón. Nos ha demostrado que con el corazón se pueden mover las piernas. Egan, cuentas con los corazones de millones de colombianos, con nuestra potencia colaborativa para que puedas combatir como gladiador en la montaña, en la contrarreloj, en la bajada, en el plano y donde se necesite.

Vamos por la triple Corona. Somos muchos y tú tienes todos nuestros latidos para triunfar.