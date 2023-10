La Fiscalía fue humillada en el caso Uribe, pero no va a importar

"En cualquier trabajo, todas estas reseñas tan negativas llevarían a un llamado de atención, una sanción o incluso una renuncia. Por respeto a uno mismo, al cargo que ostenta y al país al que dice servirle" - Juan Carlos Rincón Escalante. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Los jueces de la República están de acuerdo: la Fiscalía es groseramente mediocre. Ya van seis magistrados y magistradas de distintos rangos que llegan a la misma conclusión. Leer sus declaraciones al intervenir en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es encontrarse con cientos de páginas de justificaciones jurídicas que denuncian que el ente investigador no quiso hacer su trabajo o que no sabe hacerlo bien. Cualquiera de las dos situaciones, si tuviésemos un fiscal general decente y con pudor, debería llevar a renuncias y a convocar a un fiscal ad-hoc para el caso. Pero estamos en Colombia.

Hagamos una lista de las humillaciones que a la fecha ha recibido la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Primero. Cuando el expresidente Uribe renunció al Senado para huir de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía adoptó la investigación y tomó la inexplicable decisión de echar por la borda todo lo adelantado por el alto tribunal.

Eso llevó a una inusual declaración contra la labor del ente investigador. El entonces presidente de la CSJ, Luis Hernández, dijo en Noticias Caracol que le parecía “cuestionable” que la Fiscalía “haya hecho equipo con la defensa” de Uribe.

Para explicarse, el magistrado Hernández dijo que el fiscal “compartió la pretensión de la defensa, y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la Constitución”.

En criollo: es inaudito que la Fiscalía, cuya labor es investigar para imputar, haya decidido volverse defensora gratuita del expresidente Uribe.

Segundo. Cuando la Fiscalía dijo que no tenía pruebas para decir que Uribe pidió sobornos para hacer fraude procesal, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá le dijo que no miró bien las pruebas.

En palabras de la magistrada: “Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal”. Por eso negó la preclusión.

En criollo: ¿cómo carajos no hizo bien su trabajo la Fiscalía?

Tercero. El ente de control volvió a pedir la preclusión. Y se la volvieron a negar. Esta vez fue la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, quien fue aún más clara en mostrar que el fiscal estaba siendo obtuso.

“Contrario a lo aseverado por el señor fiscal”, dijo la jueza, “sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”.

No contenta con eso, fue más allá, pues dijo que la Fiscalía ha debido hacer “un esfuerzo serio, en orden a establecer todas las particularidades del hecho que se indaga, en otras palabras, obrar con la mayor acuciosidad”.

Entonces, en criollo, a estas alturas del proceso a la Fiscalía le han dicho que no hizo los esfuerzos debidos, que no vio las pruebas existentes y múltiples, y que no se entiende por qué tiene tanto afán en enterrar el proceso contra Uribe.

Esperen, porque hay más.

Cuarto. No contentos con esa segunda humillación, la Fiscalía apeló. Y ahora fueron los tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá los que se tomaron la palabra para evidenciar la negligencia del ente investigador.

En decisión unánime, el Tribunal concluyó que “sería inadecuado revocar la decisión de primera instancia, por lo que, si la Fiscalía tenía una hipótesis diferente, una labor investigativa más profunda y diligente podría determinar o descartar la concurrencia de los elementos típicos del punible bajo análisis”.

En criollo, a todo lo anterior, agreguemos que la Fiscalía no hizo una tarea profunda ni diligente.

En cualquier trabajo, todas estas reseñas tan negativas llevarían a un llamado de atención, una sanción o incluso una renuncia. Por respeto a uno mismo, al cargo que ostenta y al país al que dice servirle.

Sin embargo, estamos en Colombia. No se les haga raro que la Fiscalía siga intentando hundir el proceso contra Uribe. ¿Por qué será?