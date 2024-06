“Semana” y el contagio del suicidio

El suicidio es contagioso.

Múltiples estudios, algunos de los cuales voy a citar más adelante, encontraron que cuando hay una víctima de suicidio cuyo caso es comentado de manera sensacionalista por los medios de comunicación, aumenta el riesgo de que otras personas decidan imitarlo.

Por eso me llamó la atención la decisión editorial de la revista Semana de publicar los videos de seguridad de Corferias que muestran los últimos momentos de la vida de Carlos David Ruiz, el joven que fue víctima de suicidio durante el pasado Baum Fest.

Las imágenes, bastante gráficas, se volvieron virales en internet. Porque por supuesto eso es lo que iba a ocurrir.

El problema es que ese tipo de difusión puede causar muchos problemas. Me parece útil para esta conversación que tengamos en cuenta lo que han encontrado los estudios científicos a lo largo de los años.

La preocupación por los medios y su rol en el aumento del riesgo de suicidio viene desde hace décadas. Pero podemos empezar con un estudio sobre la forma en que varios periódicos de Estados Unidos cubrieron casos de suicidios de adolescentes entre 1988 y 1996. El hallazgo fue claro: las comunidades donde hubo varias muertes por suicidio en serie tuvieron periódicos que reportaron los hechos en primera página, con títulos sensacionalistas y dando detalles sobre los métodos utilizados por las víctimas.

Eso último es clave: uno de los principales errores al cubrir casos de suicidio es dar detalles sobre los métodos utilizados. Ese error lo cometió la W Radio, cuando dio la primicia de lo que ocurrió en el Baum Fest, y también lo cometimos en El Espectador, al retomar esa información con descripciones gráficas.

En el 2011, una revisión de 10 estudios sobre 98 casos de celebridades víctimas de suicidio encontró lo mismo: los reportes de prensa van de la mano de un aumento en los suicidios en el resto de la población.

En el 2012, una revisión de 56 estudios científicos mostró que la mayoría concluyeron que hay una relación entre la forma en que los medios reportamos los suicidios y el aumento en los riesgos de ocurrencia.

En el 2020, 31 estudios encontraron que el riesgo de suicidio aumentó en un 13 % en el mes posterior al cubrimiento de la muerte de una celebridad y, ojo a esto, cuando se reportó la manera en que la persona murió por suicidio, aumentaron las muertes en un 30 % utilizando el mismo método.

Podría seguir: en Corea del Sur identificaron un aumento en el riesgo de suicidio por el pésimo cubrimiento que los medios le hicieron a la muerte de una celebridad; en Noruega, después del suicidio del escritor Ari Behn, se rastreó un aumento en búsquedas de internet sobre cómo morir por suicidio; en Turquía encontraron un aumento en el riesgo de suicidio de los adolescentes cuando son expuestos a contenido descuidado al respecto en redes sociales; más de 17 estudios distintos identificaron cómo el estreno de 13 Reasons Why, una serie de Netflix, aumentó el riesgo en adolescentes que se sentían representados por la protagonista que murió por suicidio.

Por cierto, también tenemos testimonios de cómo la gente que sufre depresión ve su ideación suicida empeorar por el cubrimiento que se hace en los medios de hechos al respecto. Hay entrevistas con jóvenes entre 17 y 25 años sobre su reacción adversa al cubrimiento descuidado.

Cuando Robin Williams murió por suicidio, en los meses posteriores hubo un exceso de muertes por suicidio de un 10 %. Y adivinen: los medios contaron cuál fue el método que le quitó la vida.

Por todo esto, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio dicen que el suicidio puede contagiarse si el cubrimiento de los medios es “sensacionalista” y “describe los métodos explícitos del suicidio”. Esto afecta especialmente a las personas que están en riesgo.

Publicar el video de lo que ocurrió es, entonces, un acto muy peligroso que debe tratarse con mucho cuidado.

Quiero ser claro: el objetivo de esta columna no es decir que la decisión de Semana va a generar necesariamente un daño directo. De hecho, espero que no lo haga. Tampoco creo que haya mala fe en lo que hicieron mis colegas. Lo que sí siento es que en el afán de la noticia es fácil que, por desconocimiento, se pierdan consideraciones importantes. Si yo, que estoy lidiando con ideación suicida, me sentí afectado por la disponibilidad del video, es de esperar que haya otras personas en situaciones similares.

Para los periodistas, hay recomendaciones que pueden seguir. Este documento es bastante útil y fácil de entender. Hay una página entera dedicada a buenas prácticas. Para las redacciones que se quieren tomar en serio el análisis sobre el cubrimiento que hacen del tema, aquí encuentran una herramienta bastante útil para realizar ese estudio (y aquí pueden leer sobre la justificación académica detrás de eso).

Si usted está teniendo ideación suicida o en general quisiera hablar con un profesional, Porque Quiero Estar Bien da atención de urgencias gratuita a través de su página. Los recomiendo muchísimo. En Bogotá puede llamar a la línea 106 y aquí hay un directorio de todas las líneas de apoyo en el país.

* Si usted es un profesional de la salud mental o una persona que investiga en el área y quiere divulgar su trabajo o explorar los retos que enfrenta, escríbame a jrincon@elespectador.com