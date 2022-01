Calamaro en tercera persona

El libro tiene dos colofones. Uno que, como suele ocurrir, está al final y otro, más inusual pero no menos colofón, que está al comienzo, en el anverso de los agradecimientos. En este último, esto es, el primero, se lee: “Este libro se terminó de escribir el 16 de abril de 2020, día en que el disco Honestidad brutal de Andrés Calamaro cumplió 21 años”. En el último, es decir, el colofón propiamente dicho, se lee: “Este libro se terminó de editar el 20 Octubre [sic] de 2021. Un día como hoy, en 1987, se publica el single ‘Just Like Heaven’ de The Cure. Se utilizaron en esta edición las fuentes Bembo y Titillium”. Y entre uno y otro encuentra el lector más de doscientas páginas en las que el autor, Diego Londoño, narra y glosa las entrevistas, las charlas y los encuentros que tuvo en su viaje a la Argentina para perfilar la biografía de uno de los músicos y compositores más queridos de los dos lados del Atlántico y uno de los que mayor influencia han tenido en el desarrollo del rock en español. Pero antes y después de todo esto, preludiando y clausurando la historia que ofrece el autor, hay un exordio de Bebe Contepomi y un epílogo de Miguel Ríos, oriundos de los dos países en donde se ha centrado la producción de la obra inmensa y muchas veces desaforada de este poeta del rock.

El libro se titula Brutal honestidad, curioso hipérbaton del título del disco de Calamaro de mil novecientos noventa y nueve. El subtítulo –Las vidas de Andrés Calamaro– no deja de ser una anfibología, pues el ensayo que le ofrece Londoño al lector no es tanto sobre las vidas de Calamaro, sino sobre las de sus amigos, y sobre la manera en que esas vidas, entrecruzadas por este genio musical, fueron moldeadas y, en ocasiones, hasta definidas por su presencia; como ocurre no sólo con la del autor del libro, que viajó al país del artista en busca de historias, de lugares, de memorias y de anécdotas, sino también como la de uno de sus amigos más cercanos, Bebe Contepomi, cuyo destino de periodista y de comentarista musical nació a sus trece años gracias al descubrimiento de la música de Calamaro, cuando hacía parte de Los Abuelos de la Nada.

Es un libro que nace de la admiración, y quien lee el libro no alberga duda alguna de esa devoción que siente el autor por Calamaro y por su música. Se propuso Londoño la tarea de indagar sobre las historias que había detrás de las canciones y de la manera en la que se grabaron tantos discos que marcaron el rock hispanoamericano. Para lograrlo viajó al sur con el ánimo de entrevistarse con algunos de los personajes más cercanos y más queridos de la vida de Calamaro, incluidos su hermano Javier y sus grandes amigos Bebe Contepomi y Cuino Scornik. El intento, pues, de explicar cómo es posible, cuándo ocurre, el milagro de la música, el milagro del arte; de las artes.

Curiosa biografía, entonces, en la que se entera el lector de la vida de Calamaro a través de la mirada de quienes más lo quieren. Faltó quizás la entrevista al propio Andrés Calamaro, puede ser, pero no puede negarse que la que ofrece Diego Londoño es la manera más entrañable de contar la historia de una persona: a través de los ojos de quienes más nos quieren y nos quisieron.

@D_Zuloaga

Atalaya.espectador@gmail.com