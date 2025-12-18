Logo El Espectador
Cien años de “De sobremesa”

Juan David Zuloaga D.
18 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.
Foto: Jose Asuncion Silva

Se conmemoraron cien años de la publicación de De sobremesa, la única novela que escribió José Asunción Silva, el mejor poeta que ha dado Colombia.

Desde la segunda mitad del siglo XX el país conoció un auge en su novelística y por lo tanto tendemos a pensar que el género históricamente gozó de buena salud. Pero no siempre fue así. Cuando rememoraba García Márquez en Vivir para contarla la situación de la novela en nuestro medio se lamentaba de que, mediado el siglo pasado, apenas llegaban a cuatro las obras reseñables de la literatura nacional. Luego vinieron dos generaciones espléndidas que hicieron olvidar la...

José Asunción Silva

Literatura

Poesía

Historia de Colombia

Cultura

 

