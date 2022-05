El Caro y Cuervo en la Feria del Libro de Bogotá

Decía en mi columna pasada que los visitantes de la edición más reciente de la Feria del Libro de Bogotá habíamos echado de menos la presencia de la Casa de Poesía Silva y del Instituto Caro y Cuervo.

La Casa de Poesía Silva no estuvo presente en la Feria del Libro, y su sede en La Candelaria, que fue el hogar del gran poeta que le da nombre, lleva meses sin abrir. Supongo que ello se debe a los problemas que está afrontando esta institución cultural, como nos contó con detalle, en artículo publicado en este diario, Andrés Osorio Guillot.

Del Caro y Cuervo, en cambio, no pude hacer conjetura alguna, pero un mensaje que ellos muy amablemente me enviaron vino a disipar mis dudas. En él lamentaban que yo no hubiese visto la librería y me enviaban también, junto con el mensaje, algunas fotografías del estand y, sobre todo, de los eventos en los que participaron durante la Feria. Tres veces visité la Feria del Libro de Bogotá en su última edición y ninguna de ellas vi el estand, que siempre celebro y que me gusta mucho. No sólo acudo a su librería en la Feria, sino que soy también visitante asiduo del instituto en el centro de Bogotá.

Y debo decir que celebro su presencia en la Feria del Libro tanto como el trabajo serio, responsable y riguroso que hacen por la preservación y el cuidado de la lengua española y del legado y la memoria de algunos de los intelectuales y escritores más notables que han forjado, estudiado y pulido nuestro idioma.

Diría que casi la mitad de los libros sobre filología que hay en mi biblioteca provienen de este sello editorial. Además, las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano de Rufino José Cuervo sigue siendo una de mis gramáticas de cabecera y el Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, que hace décadas iniciara el propio Cuervo y que un equipo de gramáticos y de filólogos se encargó de terminar, me sigue pareciendo uno de los monumentos más formidables de la lengua española.

Todo esto para decir que en la próxima edición de la Feria del Libro de Bogotá visitaré, como suelo, el estand del Caro y Cuervo para seguir comprando los libros que con tino editan y que quiero y admiro tanto. Por lo pronto espero que sepan excusarme por no haberlos visitado en esta edición que acaba de terminar; ojalá valga esta columna de desagravio.

