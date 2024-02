El plural en los años

No era raro ver en carteles y afiches promocionales de eventos o de exposiciones los años escritos en plural, como manda la lógica gramatical y la concordancia, que siempre ha de cuidarse.

Se podía leer, pongamos por caso, “Pintura colombiana de los años ochentas” o “El grabado en Colombia en los años sesentas”. Se adujo que como la década era una debía escribirse en singular y se dijo también que lo del plural era una mala traducción del inglés (the seventies, the eighties…). Y por eso se terminó escribiendo “Pintura colombiana de los años ochenta” o “El grabado en Colombia en los años sesenta”. Pero ocurre que ninguno de los dos argumentos es cierto. No se trató de una moda ni de un calco del inglés, ni se alude a la década, que es una, claro, sino a los años que la componen, que son muchos, y como muchos que son deben escribirse en plural.

En el Bestiario tropical de Alfredo Iriarte, conocedor y estudioso de la lengua española, pueden verse varios ejemplos: “Hace casi un siglo, empezando la década de los noventas, el compadre Juan Vicente Gómez estaba muy lejos de imaginar el destino que lo aguardaba pocos años más tarde”. Se lee más adelante: “Los enemigos de Trujillo nunca hallaron seguridad ni sosiego en el destierro, como otros. El ilustre profesor español Jesús de Galíndez escribió a comienzos de los cincuentas un libro que tituló La era de Trujillo”. Y también: “Ya desde los años veintes, Trujillo mantenía un contubernio no muy disimulado con María Martínez, cuya fecundidad de roedora fascinaba a su amante”.

Es verdad que también puede leerse este yerro: “Promediando la década de los treinta, se agudizó en la frontera dominico-haitiana un problema de los que ahora llamamos de indocumentados”. Cito según la edición que tengo a mano. Sería preciso ir al manuscrito que Iriarte entregó a la editorial, pero apuesto a que este yerro, como otros tantos males de la civilización, se lo debemos a algún corrector de estilo que pretendió mejorar la versión original. Si se hace referencia a una década sería correcto la década del treinta, pero como se alude a los años de las décadas (treinta, treinta y uno, treinta y dos…) entonces debería escribirse los años treintas.

Sé que la Fundéu (Fundación del Español Urgente, que con sus normas y sus dictámenes pretende velar por que todos sigamos hablando una misma lengua) se ha pronunciado en sentido contrario, como también se ha pronunciado en sentido contrario en lo referente al plural de los apellidos, que manda el uso recto de la lengua. No se comprende la cruzada y la fobia que le han ido cogiendo estos señores académicos al plural. La concordancia en número también debe observarse en los apellidos, pero ese será tema de otra columna.

