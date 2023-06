Cuando a Alberto Gamero se le escapó la estrella, en 2021, tras un año de trabajo con Millonarios, los impacientes y los escépticos pidieron su renuncia. En esta misma columna, terminado el campeonato, salí en defensa de Alberto Gamero y del proyecto que se comenzaba gestar en el club capitalino.

Desde su llegada, los directivos en conjunto con el técnico trazaron como objetivo conseguir una estrella del campeonato nacional. Para lograrlo, contrataron a jugadores con experiencia (Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Daniel Cataño y Leonardo Castro, entre otros) y se apostó por los talentos que despuntaban en las divisiones inferiores (Óscar Cortés, Carlos Gómez, Beckham David Castro, Jader Valencia…). Lo demás fue un trabajo conjunto que comenzó a rendir sus frutos. El equipo logró una identidad y una armonía en el campo de juego. Hubo altibajos, pero nunca dejó de ser un equipo que saliera a buscar la victoria, sin importar la ciudad o el país a donde fuera a jugar.

En el transcurso vinieron buenos resultados, pese a las derrotas y eliminaciones. Quedó subcampeón en 2021; se coronó campeón de la Copa Colombia, frente al Júnior de Barranquilla, en 2022 y quedó primero en la reclasificación. El domingo pasado venció a Atlético Nacional, un rival histórico de Millonarios, en el estadio El Campín. Y no dejó duda de que fue el mejor equipo del torneo. En una final en la que Nacional no pudo demostrar (ni en el partido de ida ni el de vuelta) por qué o cómo pudo pasar a la gran final del fútbol profesional colombiano: en el partido en Bogotá, Nacional tuvo un remate al arco frente a ocho de Millonarios, hubo 71 % de posesión para el local y 29 % el visitante, 578 pases del equipo de Bogotá y 255 el de Medellín, 11 tiros de esquina para Millonarios y dos para Nacional. No se puede pensar una final más desigual.

Las cifras del equipo embajador son más que alentadoras para el torneo de apertura. Antes de cuadrangulares solo tuvo dos derrotas en 20 partidos disputados, ganó 10 de ellos, fue el segundo en la tabla de clasificación y tuvo una diferencia de 12 goles a favor. Y tras ganar su grupo cuadrangular logró el campeonato.

Todo ello gracias a la confianza en el proyecto iniciado en el año 2020 y al respaldo incondicional al técnico Alberto Gamero por parte de Millonarios. Me parece este proceso una muestra entrañable y ejemplar para un país que no es capaz de pensar sus proyectos a largo plazo. Esperemos que continúe y que el equipo siga cosechando triunfos. Por ahora debemos seguir sumando estrellas y el objetivo central debe ser ganar la Copa Libertadores de América.

¡Felicitaciones a todos los hinchas!