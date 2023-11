Las elecciones en Bogotá

De las elecciones del domingo en Bogotá son varios los aspectos que deben resaltarse. El primero es la victoria en primera vuelta de Carlos Fernando Galán. Para ganar en primera vuelta era necesario obtener más del 40 % de la votación y aventajar al segundo candidato por más de diez puntos porcentuales. Obtuvo 1′400.000 votos (49 % del total) y estuvo 29 puntos por encima de Juan Daniel Oviedo.

De su discurso la noche de los comicios debe resaltarse su mesura, su preocupación por la seguridad y su apuesta por lo técnico, tras la identificación y el reconocimiento de algunos problemas serios que aquejan a la capital. Así como su ánimo por continuar muchos de los programas que alcaldes anteriores comenzaron y que, a su juicio, funcionan bien y deben perdurar. Todo con el ánimo de hacer un gobierno en el que el eje sea la ciudad y no su partido político.

A muchos sorprendió el segundo lugar obtenido por Juan Daniel Oviedo: un segundo puesto que es resultado de una campaña limpia llevada con tesón y con un trabajo riguroso durante meses de dedicación y de esfuerzo. Los resultados son el reconocimiento de muchos ciudadanos a su seriedad y a su compromiso.

Todo lo contrario ocurrió con la campaña de Gustavo Bolívar que, pese a contar con el apoyo decidido del partido político del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, no logró conquistar la Alcaldía ni forzar la segunda vuelta. Es de rescatar su gallardía en la derrota y el reconocimiento de que el partido de gobierno, durante este primer año, no ha sabido consolidarse en el poder ni abrir el camino para dar inicio a todos los programas trazados en campaña. Ni ha podido tampoco sentar las bases de ese cambio tan pregonado y tan poco practicado desde que accedieron al poder.

En relación con lo ocurrido en las elecciones para Concejo tres hechos son destacables. El partido de la alcaldesa Claudia López, Alianza Verde, obtuvo el mayor número de votos, lo que les representa ocho curules; los mismos escaños que obtuvo el Nuevo Liberalismo, el partido político del alcalde electo. Juan Daniel Oviedo aceptó la curul que le otorga el haber sido el segundo candidato con más votos, asunto que lo honra y que es consecuente con su labor en campaña y con el compromiso adquirido con sus votantes (más de 600.000 personas). De haber sido Gustavo Bolívar el segundo en la contienda es probable que no hubiese aceptado el escaño en el Concejo (recuérdese que había renunciado a su curul en el Congreso aduciendo razones económicas). Y es de notar también que por primera vez en la historia del Concejo de Bogotá no habrá un político del Partido Conservador, un hecho que no es menor, pues se trata de un partido que, desde su fundación en 1849, ha venido incidiendo y muchas veces decidiendo la política del país.

@D_Zuloaga

juandavidzuloaga@gmail.com