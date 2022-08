Los cambios en el Ministerio de Defensa

El nuevo ministro de Defensa anunció que la Policía dejaría de ser parte del Ministerio de Defensa y que se adscribiría al futuro Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad.

El Ministerio de Defensa tiene uno de los presupuestos más altos de la Nación (42, 6 billones para el año 2022; el de Cultura tiene un presupuesto de 440. 000 millones), además de unas lógicas anquilosadas y ciertas prebendas que no va a ser fácil desmontar ni mermar.

En su estudio sobre el totalitarismo, Hannah Arendt muestra que el Ejército en Francia, en tiempos de la Tercera República, estaba regido no tanto por el honor profesional, la vida militar o el espíritu castrense, sino, más bien, por los estamentos propios de toda casta. Y que la renuencia del Estado –¿del Ejército?– a democratizar la institución y a subordinarla a las autoridades civiles hizo de ella una entidad autónoma, al margen de la Nación, cuyas lealtades eran susceptibles de ser orientadas en direcciones que nadie podía predecir. Era, nos viene a decir Arendt citando a Rosa Luxemburgo, un grupo de interés independiente dispuesto a defender sus intereses sin consideración con la República y en ocasiones en contravía de ella.

¿Algo similar podría decirse del Ejército en Colombia? Es innegable que, en las últimas décadas, el Ejército colombiano ha conocido un proceso de profesionalización, si bien la lógica de castas sigue operando y hasta imperando. Un paso más en la profesionalización y en acotar la autonomía de la institución se dio con la decisión de nombrar, desde cuando se proclamó la Constitución de 1991, un ministro civil y no militar (cuando en efecto nombran a un civil y no a un militar vestido de civil), un paso más se dará con la propuesta de pasar la Policía al nuevo ministerio anunciado, pero no es menos cierto que va a ser difícil desmontar muchas prebendas y hasta su lógica interna y su gran autonomía.

