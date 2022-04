Otra vez sin Mundial

Tras la eliminación de Colombia en las clasificatorias al Mundial de Catar se conoció la noticia de que Ramón Jesurún fue nombrado miembro principal del Consejo Mundial de la FIFA.

Por supuesto que siempre será una tristeza dejar de asistir a un Mundial porque es un evento que sirve para poner entre paréntesis, cada cuatro años, las preocupaciones que agobian todos los días al país. Pero más triste aún es la desazón que causa haber quedado por fuera no porque no hubiese calidad en los jugadores, sino por decisiones de las directivas que parecen equivocadas o al menos cuestionables.

Desde que Colombia clasificó al Mundial de Italia 90, tras 28 años sin participar en un Mundial, el de Chile 1962, y luego clasificó a los dos siguientes (Estados Unidos 94 y Francia 98), parecía que la selección había encontrado un método que, al menos, le permitía competir en el certamen más importante del fútbol. Pero como suele ocurrir en este país, no vale ilusionarse, al menos no en exceso, pues luego vinieron tres mundiales en los que Colombia no pudo clasificar. Se tomó entonces la decisión de contratar a un técnico extranjero para dirigir la selección, José Pékerman. El resultado fue bueno: volvimos a los mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018) y se logró el quinto puesto en el mundial de Brasil, la mejor participación de Colombia hasta la fecha.

Pero tras la participación en Rusia 2018 volvió a verse el desorden, la improvisación y hasta la mala gestión de la Dimayor: quedó al descubierto el escándalo de la reventa de boletas tras el mundial de Rusia; tardaron siete meses en elegir al técnico que habría de reemplazar a Pékerman; se supo que hubo presiones para sacar a Carlos Queiroz, el técnico que ellos mismos habían elegido; lo hicieron renunciar en medio de la eliminatoria y llamaron a Reinaldo Rueda, un técnico que dirigía la selección de Chile y que en ese momento ocupaba el sexto lugar en la eliminatoria.

Lo más triste de todo el asunto es que le queda al hincha, a todos los colombianos, la sensación –y esto ocurre desde la eliminación al mundial de Corea-Japón 2002– que el no haber clasificado no se debe tanto, reitero, a la falta de talento de los jugadores, sino a la mala gestión de los directivos de la Federación.

Tras la eliminación de Argelia en las eliminatorias para el mundial de Catar se supo la noticia de que todos los directivos de la Federación Argelina de Fútbol habían renunciado. Eso, me parece a mí, se llama decencia y se llama pundonor. Tras el fracaso rotundo por no haber podido clasificar, renunciaron todos. Igual que acá.

