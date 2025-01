Resume e infórmame rápido

Una puerta de ascensor está por cerrarse. Un adolescente, con sus audífonos inmensos sobre la cabeza, corre, se desliza y entra antes que la puerta se cierre. El ascensor no se mueve. Se oye un pito sonar. En la pantalla del ascensor se lee: ‘Overload’ (Sobrecupo). Quizás los audífonos le impiden oír la alarma. El muchacho no se mueve, continúa al borde de la puerta dentro del ascensor. Las otras personas que están en el ascensor tampoco se inmutan: hombres jóvenes y otros no tan mayores, señores elegantes con traje y corbata, mujeres de todas las edades. La alarma sigue sonando y todos esperan. Alguno mira el reloj para saber si llega con retraso a su cita. Nadie quiere ceder. Todos piensan en su destino, en sus ocupaciones, en sus compromisos, en su vida, en sí mismos. Nadie se mueve. La alarma continúa y el sobrecupo del ascensor no permite que arranque. De repente, tras haber sonado la alarma de sobrecupo varias veces, del fondo del ascensor una mujer de unos treinta y cinco o cuarenta años dice ‘sorry’ (perdón) y se abre paso entre los ocupantes del ascensor. Con cierta dificultad se ve salir a la mujer. Dos muletas acompasan su caminado y le ayudan a salir.

Es lo que con crudeza, con contundencia, con concisión, con emotividad y con verdad nos muestra el cortometraje Sorry. El video me llegó por un grupo de WhatsApp. También sirven estos grupos para compartir información y reflexiones valiosas, aunque llegó, eso sí, con la leyenda de que había ganado el Premio Óscar al mejor cortometraje, afirmación que no he podido documentar. Como tampoco he podido documentar el guionista ni el director de este hermoso llamado de atención. Reflejo crudelísimo de la sociedad en la que vivimos, Sorry muestra el egoísmo que, de unos años para acá, se enseñoreó de todas las sociedades, en donde nadie está dispuesto a ceder y en donde cada quien piensa en sí mismo y en nadie más. Una sociedad, además, en la que las personas más vulnerables parecen estar más atentas, por su propia condición, a las necesidades de los demás. Saben que si todos cediéramos y cooperáramos un poco, estaría el conjunto en una mejor situación. Pero vivimos en una sociedad en la que los más vulnerables terminan cediendo o terminan perdiendo y en la que son ellos quienes tienen que pedir perdón y pedir excusas (‘sorry’) por convivir con los demás.

Mucho impacto me causó el documental y me hizo recordar aquella vez en la que estaba yo entrando a un restaurante de Granada, adonde habían ido mis hermanas y mi mamá a visitarme mientras cursaba mi doctorado. Un escalón dificultaba el acceso al lugar. Bregaba con la silla de ruedas de mi hermana para subir el escalón. Del otro lado de la puerta un hombre joven y rubicundo aguardaba a que yo entrara, por un momento me ganó el peso de la silla de ruedas y tuve que echarme para atrás para coger un poco de impulso. El muchacho del otro lado de la puerta aprovechó el espacio que se había creado entre nosotros y la puerta de ingreso por la dificultad en el acceso y, en lugar de preguntarme si necesitaba ayuda, me dijo que aprovechaba el espacio que había para salir. Y se marchó.

