Preservar la memoria

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A veces tiene la cultura formas misteriosas de preservarse. Leímos la noticia hace unas semanas de que un manuscrito de Federico García Lorca había sido encontrado en un anticuario de Alemania. Lo encontró el cantaor de flamenco Miguel Poveda. Se trataba de unos versos de puño y letra de Lorca, que había redactado en el reverso de un manuscrito del poema Gacela de la raíz amarga.

Los versos aluden a dos temas caros al poeta granadino: la ausencia y el paso del tiempo: «Canta el reloj/Cuento maquinalmente las horas/ Es lo mismo las siete que las doce / Yo no estoy aquí/ Es la señal de carne que yo dejé, al irme/ Para saber mi sitio/ al regresar…». (Aparecen tachados en el original). La autenticidad de la pieza fue avalada por Pepa Merlo, filóloga y estudiosa de la obra de Federico García Lorca.

El último texto inédito que se había encontrado de Lorca es una carta que le escribió el 18 de julio de 1936 a su enamorado Juan Ramírez de Lucas, con quien planeaba huir a Méjico gracias a la invitación que le hiciera Margarita Xirgu, actriz teatral y amiga personal exiliada en América en 1936. Este nuevo inédito de Lorca se publicó, junto con partituras, libretos y otros textos que no habían visto la luz, en un libro titulado Las cosas del otro lado: Lo inédito en Federico García Lorca de Pepa Merlo y Miguel Poveda. Ese mismo Poveda que hizo un documental en el que rinde homenaje a su admirado poeta granadino, Enlorquecido: Sólo el misterio nos hace vivir.

Miguel Poveda, además, restauró la casa de juventud de Federico García Lorca ubicada en la Acera del Darro y creó allí, con el apoyo del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía, un centro cultural que pretende ser punto de encuentro de artistas e intelectuales para lecturas de poemas, coloquios y otros eventos culturales.

Frente a la fragilidad de la cultura, que debe resistir el embate del tiempo y los avatares del mundo, vienen los azares a ayudar de manera misteriosa en su preservación. Pero esos azares logran cristalizarse gracias al ojo atento y educado de aquellos que entienden el valor de la cultura y la importancia de la memoria, como lo ha hecho Miguel Poveda rindiendo homenajes tan sentidos y tan decisivos a uno de los poetas más importantes que tuvo la lengua española en el siglo XX: Federico García Lorca.

@D_Zuloaga

juandavidzuloaga@yahoo.com