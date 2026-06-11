Que gane el mejor

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Por esas cuestiones del fútbol se empecina a veces la FIFA en promover a ciertos equipos y a ciertos jugadores. Y una muestra de ello se vio en el último mundial de fútbol.

Recordarán ustedes cómo ganó Argentina el mundial de Catar. Perdió el primer partido contra Arabia Saudita, aunque le pitaron un penalti a favor que resultó más bien dudoso. En el partido contra Polonia, aún en la primera ronda, le conceden otro penalti casi tan dudoso como el del juego frente a Arabia Saudita. Iba cero a cero, y pitan un penalti a favor de Messi, que cobró y botó.

En cuartos de final, frente a Países Bajos, sancionan otro penalti dudoso que supuso el segundo gol de Argentina. Países Bajos empataría el partido y Argentina terminaría ganando, cómo no, por penaltis.

En la semifinal frente a Croacia, en un juego que no se veía cómo podía ganar Argentina pues Croacia se mostraba muy superior, le pitan otro penalti a favor que cambió por completo el partido. Digo que no se veía cómo podía ganar Argentina, salvo si le pitaban un penalti a favor, que fue lo que ocurrió en el minuto treinta y dos. Que el choque de Julián Álvarez contra el arquero Dominik Livaković pueda ser juzgado como penalti es un asunto que cabe dentro de las posibilidades del fútbol, siempre que se quiera ayudar a Argentina a pasar a la siguiente ronda.

En la final frente a Francia, en un partido cerradísimo en el que tal vez dominaba Argentina, pero que no encontraba el camino del gol, aparece, una vez más, otro penalti para abrir el marcador. Este penalti no puede tildarse de dudoso, sino de dudosísimo. Eso, desde luego, abrió el partido y pudimos apreciar entonces, todo hay que decirlo, una de las finales más emocionantes de las Copas del Mundo. Una final que terminaría decidiéndose por penaltis.

A este recorrido tan afortunado, lleno de penaltis a su favor, se le suman también las maneras en las que se hicieron con el Mundial del 78, que la dictadura de turno necesitaba que ganara su país, y el del 86 cuando fueron llevados a alzar la copa de la mano de Dios.

Esperemos que en esta edición que comienza hoy veamos buen fútbol, menos penaltis dudosos, y que esta vez sí gane el mejor.

@D_Zuloaga

juandavidzuloaga@yahoo.com