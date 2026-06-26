Cuando se nubla el lente con el que vemos el mundo

Claude Monet. Foto: Archivo Particular

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Poco después de cumplir sesenta años, la vista de uno de los pintores más famosos del planeta comenzó a opacarse. Las proteínas que formaban los lentes con los que Claude Monet enfocaba la luz del mundo comenzaron a descomponerse. El cristalino de sus ojos se fue oscureciendo progresivamente hasta que los brillantes colores que caracterizaban su obra perdieron intensidad. Los tonos fueron volviéndose más turbios y, para seguir pintando, dependía del estricto orden de su paleta y de las etiquetas de los tubos de pintura. El resplandor de la luz solar intensa complicaba aún más las cosas, obligándolo a llevar un gran sombrero de paja cuando salía al aire. Un siglo más tarde, las narraciones sobre el deterioro de su visión rondaban por mi cabeza cuando, con 20 años menos, me vi en la misma situación.

Monet empezó a mostrarse cada vez más abatido y apenas pintaba. Su amigo Georges Clemenceau, médico y ex primer ministro de Francia, lo animó a someterse a una operación para tratar sus cataratas, pero al pintor le aterraba el procedimiento que había agravado los padecimientos de sus colegas artistas Honoré Daumier y Mary Cassatt. “Prefiero sacar el máximo partido a mi mala vista, e incluso dejar de pintar si es necesario, pero al menos poder ver un poco de estas cosas que tanto me gustan.” En esa época, la intervención ya era un procedimiento oftalmológico reconocido. Se anestesiaba al paciente con cocaína y se realizaba una incisión manual en el ojo, retirando parte del iris y luego extrayendo el material opaco del cristalino afectado por la catarata. El ojo quedaba sin su lente natural y el paciente dependía de las gafas para recuperar la agudeza visual y corregir las distorsiones de color. El primer implante exitoso de una lente intraocular no se realizó hasta 1949.

Hacia 1923, cuando ya sobrepasaba los ochenta años, Monet decidió finalmente someterse a una intervención quirúrgica en el ojo derecho. Tras la operación, permaneció acostado durante diez días, con la cabeza inmovilizada con sacos de arena para reducir sus movimientos y proteger el ojo en proceso de cicatrización. Gruñón, impaciente y totalmente insumiso a cualquier instrucción, convirtió el postoperatorio en una pesadilla para él y para su cirujano. “Me entristece profundamente haberme sometido a esta fatídica operación. Perdóneme por hablar con tanta franqueza y déjeme decirle que es criminal haberme puesto en esta situación”, dictó en una carta.

Monet eventualmente recuperó una visión aceptable para volver a leer, pero se quejó durante más de un año de que el mundo le parecía demasiado amarillo o azul. Sin embargo, tras recibir unas lentes correctoras con un tinte amarillo verdoso de la manufactura alemana Zeiss, se sintió mucho más satisfecho. Manifestó que había recuperado su “verdadera visión” y regresó a trabajar con energía renovada. Retocó algunas de sus obras anteriores a la operación, en la medida en que sus amigos y familiares se lo permitieron, y terminó una de sus obras maestras, Los nenúfares, que actualmente se conserva en el Musée de l’Orangerie de París.

Hoy en día, los cirujanos oftalmológicos anestesian el ojo, realizan una incisión minúscula, utilizan ultrasonido para fragmentar el cristalino opaco, lo extraen e implantan un lente artificial en el interior del ojo. La mejora de la visión es casi inmediata. La recuperación completa es cuestión de semanas. Cada año, se realizan alrededor de 20 millones de cirugías de cataratas en todo el mundo, con un éxito completo en 9 de cada 10 pacientes tras la primera intervención. No todos pintamos Los nenúfares, pero volvemos a ver con nitidez las maravillas del mundo: la carita de mi hija, el borde de las nubes que se extienden en el cielo o la Vía Láctea, la jugada del Cucho Hernández para cerrar el partido contra Uzbekistán. También recordamos que, a pesar de la mezquindad que se ha puesto de moda, nuestra especie continúa produciendo milagros todos los días.

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