El caso de 3I/ATLAS: nave espacial extraterrestre o curuba interestelar (parte 1)

En julio de este año, un telescopio del Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides (ATLAS) en Río Hurtado, Chile, registró un objeto que surcaba velozmente el Sistema Solar. Avanzando casi 60 kilómetros cada segundo en dirección al Sol, el cuerpo celeste amenazaba con cruzarse en el camino de la Tierra. Inmediatamente se activó un protocolo para buscarlo en sondeos anteriores y reconstruir su trayectoria siguiéndolo con otros instrumentos astronómicos. A medida que pasaban los días, el movimiento de 3I/ATLAS, como después fue etiquetado, indicó que no representa un peligro de colisión para nuestro planeta. Sin embargo, personalidades de las redes sociales difundieron entre sus millones de seguidores una inquietud respecto a ese objeto: ¿es 3I/ATLAS un artefacto tecnológico producido por una civilización extraterrestre?

3I/ATLAS había pasado desapercibido mientras pasaba frente a los nutridos campos de estrellas en la banda de la Vía Láctea, pero aparecía claramente en sondeos del cielo por lo menos un mes antes de su descubrimiento oficial. Sin representar un peligro para la Tierra, pudo haber terminado engavetado junto a los millones de cometas y meteoritos conocidos en nuestra vecindad, de no haber sido por un detalle: se desplazaba demasiado rápido para pertenecer al Sistema Solar.

Un objeto tiene que moverse a más de 11.2 kilómetros por segundo para escapar del campo gravitacional de la Tierra. Para alcanzar esa velocidad de escape, las misiones espaciales usan enormes cohetes como el Saturn V, que llevó las misiones Apollo a la Luna entre 1968 y 1972, o los Space Launch System (SLS) de NASA y Falcon Heavy de Space X, con los que se aspira reiniciar misiones tripuladas a nuestro satélite natural antes de finalizar la década. Alrededor de la órbita de la Tierra, la velocidad de escape del Sistema Solar es de unos 42 kilómetros por segundo, mucho menos que la flamante velocidad de 3I/ATLAS. Hasta la fecha se han detectado tres cuerpos celestes que superan la velocidad de escape del Sistema Solar: 1I/ʻOumuamua, detectado en 2017, 2I/Borisov registrado en 2019 y ahora 3I/ATLAS. Se les llama objetos interestelares.

ʻOumuamua es un objeto con forma de curuba de entre 100 y 1.000 metros de largo y entre 35 y 167 de ancho. Fue descubierto por el sistema de telescopios robóticos Pan-STARRS del Observatorio Haleakalā, en Hawái. Honrando el lugar de su descubrimiento, fue bautizado con un vocablo hawaiano que traduce aproximadamente “primer mensajero lejano”. La velocidad de ʻOumuamua no parecía influenciada por la gravedad del Sol y era inusualmente más alargado que la gran mayoría de los cuerpos naturales observados en el sistema solar. Pero, frente a todas posibilidades contempladas por sus colegas alrededor del mundo respecto a su origen, el astrofísico de la Universidad de Harvard, Abraham “Avi” Loeb, difundió la idea de que ʻOumuamua se trata de una nave espacial extraterrestre en el Sistema Solar.

Aunque el grueso de la comunidad científica especializada argumenta en contra de sus aventuradas conclusiones, Loeb avivó sus especulaciones hace una semana al hablar sobre 3I/ATLAS en el podcast de Joe Rogan que, con decenas de millones de reproducciones a nivel mundial, se ha convertido en una de las plataformas de comunicación más potentes de nuestro tiempo. Luego Kim Kardashian (con 71.2 millones de seguidores en X), respondió a una publicación en la que el administrador interino de la NASA, Sean Duffy (18 mil seguidores), desmentía sus afirmaciones de que los astronautas estadounidenses nunca habían aterrizado en la Luna sembrando la duda con una pregunta: “Espera... ¿qué pasa con el 3I/ATLAS?”. Eso mismo me preguntó un joven periodista que no ocultaba su incomodidad con el tema que cayó en su escritorio y, después de un rato charlando, me preguntó “pero si el tipo es de Harvard algo de razón tendrá”. No lo enseñan en las facultades de comunicación, pero las leyes de la física no dependen de la estatura del personaje. Por lo menos no todavía…