El caso de 3I/ATLAS: nave espacial extraterrestre o curuba interestelar (parte 2)

Según las primeras estimaciones, el núcleo helado del 3I-Atlas medía varias decenas de kilómetros de ancho. Sin embargo, las nuevas observaciones del Hubble lo reducen a un máximo de 5,6 kilómetros, con la posibilidad de que sea tan pequeño como 320 metros. El telescopio reveló una pluma de polvo en forma de lágrima alrededor del núcleo y rastros de una cola polvorienta. Foto: Space Telescope Science Institut

Provocar al público mediante la presunta amenaza de colisión con asteroides o promesas fraudulentas sobre extraterrestres. Dos fórmulas sencillas para generar los clics con los que los medios de comunicación justifican su existencia ante sus anunciantes e inversores. El avistamiento de 3I/ATLAS, el tercer objeto ajeno al Sistema Solar descubierto en la vecindad del Sol, conjuga ambas historias. Pero aún no parecen contarnos si los extraterrestres vienen o no.

En octubre de 2017, el telescopio robótico Pan-STARRS del Observatorio Haleakalā, en Hawái, descubrió un objeto a unos 33 millones de kilómetros de la Tierra. Se alejaba del...