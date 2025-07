El paquete cuántico

“La mayoría de los colombianos siguen en el baile de los que sobran”: Juan Diego Soler Foto: AFP - ANGELA WEISS

Alguien simula encontrar un paquete con dinero en la calle. Se aproxima y propone compartir el botín. Pide una suma de dinero como muestra de confianza. Se intercambian paquetes, y el estafador se va con el dinero real. Cuando la víctima abre el paquete, descubre que es papel, recortes o dinero falso. Es la estafa conocida como “paquete chileno”, sin ninguna conexión con Chile. Aunque el engaño es ampliamente conocido, las víctimas abundan por una combinación de ignorancia y ambición, los mismos rasgos que llevan a recibir otro paquete, un “paquete cuántico”, sin ninguna conexión con la mecánica cuántica.

Hace unos días, el miércoles 9 de julio, durante la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial F-AIR Colombia 2025, celebrada en Rionegro, Antioquia, el presidente la República afirmó que: “el sistema de educación superior de la Fuerza Pública, y de la sociedad en general, debe dar pasos hacia la matemática cuántica”. No existe una rama de la física o la matemática con esa denominación. Existe la mecánica cuántica, la rama de la física que describe el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas. Es una teoría abstracta y contraintuitiva para nuestros sentidos de mamíferos bípedos terrestres. Sin embargo, ha permitido avances tecnológicos como los transistores, los láseres, los teléfonos inteligentes, los diagnósticos médicos (como en la resonancia magnética nuclear), el cifrado de mensajes y recientemente el cómputo más allá de la representación de datos como 0 ó 1 (bits), usando superposiciones (qbits) que permiten realizar múltiples cálculos en paralelo, la llamada computación cuántica. A esta se refirió el mandatario al señalar: “En Colombia no existe un solo computador cuántico, hay unos de mentiras”.

Actualmente existen alrededor de 250 computadores cuánticos con más de una centena de qbits operativos en el mundo. Están repartidos entre grandes empresas y centros de investigación. Estados Unidos lidera con alrededor de 150 máquinas, gracias a empresas como IBM, Google, IonQ, Quantinuum. Canadá cuenta con 20 sistemas. China tiene unos 15. Francia, Reino Unido, Finlandia, Austria, Alemania, Países Bajos, España, y otros países europeos cuentan con entre 5 y 10 sistemas cada uno. En 2024, la Universidad de los Andes importó el primer computador cuántico en Colombia, un prototipo de la marca Spin Q para poner en práctica el trabajo teórico desarrollado en esa institución durante décadas. Es de verdad, pero es un instrumento con dos qbits destinado a la formación de estudiantes.

Desarrollar un computador cuántico avanzado requiere de sistemas de criogenia para operar a temperaturas cercanas al cero absoluto, -273,15 grados centígrados. Necesita electrónica de control precisa y de alta velocidad para generar pulsos de microondas o láser para controlar los qubits y leer sus estados con detectores ultrasensibles. Los sistemas cuánticos son muy frágiles: las interacciones con el entorno provocan decoherencia (pérdida de información cuántica), por eso se necesitan cámaras de vacío, blindajes magnéticos y aislamiento contra vibraciones. Para producir y operar ese sistema hacen falta físicos, ingenieros eléctricos, desarrolladores de software, matemáticos y científicos de materiales, entre otros. No es que Colombia no produzca este tipo de profesionales, es que no hay un ecosistema de investigación que pueda absorberlos, coordinar sus esfuerzos y remunerarlos. Con el presupuesto más bajo en la historia del Ministerio de Ciencia y el innecesario antagonismo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales promovido por miembros de este gobierno, el panorama tiende a empeorar.

¿Cuál es el paquete cuántico que nos están ofreciendo a los colombianos? Las Naciones Unidas proclamaron 2025 Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (IYQ), una iniciativa mundial para “mediante actividades a todos los niveles destinadas a aumentar la concienciación pública sobre la importancia de la ciencia cuántica y sus aplicaciones”. Levante la mano si se acaba de enterar. Como cantaban Los Prisioneros de Chile, “a otros le enseñaron secretos que a ti no”. La mayoría de los colombianos siguen en el baile de los que sobran.