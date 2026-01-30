Logo El Espectador
El regreso a la Luna, con los pies en la Tierra

Juan Diego Soler
30 de enero de 2026 - 05:05 a. m.
“Es inocente ignorar que los tremendos costos de la exploración espacial se justificaron por intereses nacionales”: Juan Diego Soler
“Una rata mordió a mi hermana Nell. Con el blanquito en la Luna”. Entre tambores resuenan las palabras de Gil Scott-Heron. “Su cara y sus brazos comenzaron a hincharse. Y el blanquito está en la Luna”. Su poema era un himno para los líderes de los derechos civiles que protestaban contra los costos extremos del programa espacial en medio de la pobreza y la desigualdad racial en Estados Unidos. “No puedo pagar las facturas del médico. Pero el blanquito está en la Luna”. Un alunizaje tripulado era una declaración geopolítica: la superioridad tecnológica estadounidense frente a los hitos soviéticos. “Dentro de diez años seguiré...

Doctor en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto, Canadá. Investigador científico del Instituto de Astrofísica Espacial y Planetología en Roma, Italia. Autor de los libros “Relatos del confín del mundo (y el universo)” y “Lejos de casa”. Escribe sobre ciencia para El Espectador desde 2011.
