Fiebre ártica: la historia que se teje en el confín del planeta

El Ártico, la región en el extremo norte de la Tierra, estaba, hasta hace muy poco, lejos de las noticias en un país tropical como Colombia. Sin embargo, ese lugar se ha convertido en una nueva frontera de las relaciones internacionales debido al deshielo y al creciente interés por los recursos allí presentes. En el mejor de los casos, alguien recuerda que allí vive Papá Noel. En el peor de los casos, alguien imagina un pingüino, una especie que habita el extremo opuesto del planeta. Vale desempolvar los atlas y ver quién vive por allá, porque en este lugar se teje el rumbo de la política mundial.

Nuestro planeta tiene forma de esfera achatada en los polos y gira sobre su propio eje. Los puntos en los que el eje de rotación cruza la superficie terrestre se conocen como el Polo Norte y el Polo Sur. El Polo Sur está ubicado en medio de un continente: la Antártida. El Polo Norte está en medio del océano; la costa más cercana se encuentra a 692 kilómetros, aproximadamente la distancia en línea recta entre Bogotá y Barranquilla.

Los extremos norte y sur del planeta son mucho más fríos que los lugares cercanos a la línea del Ecuador, como nuestro país, porque la luz del sol incide sobre ellos en un ángulo más bajo. En el Polo Norte, la máxima elevación del sol durante todo el año es más o menos la misma que en Colombia a las 8:00 de la mañana de hoy. Además, como el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,5 grados respecto al eje de movimiento del planeta alrededor del Sol, hay épocas del año en las que el sol no se levanta por encima del horizonte en las regiones situadas por encima del Círculo Polar Ártico, a más de 66 grados y medio de latitud. Eso les causa problemas a quienes intentan hacer cartas astrales a quienes nacen en esa región y, además, hace que, en la oscuridad del invierno, las temperaturas bajen lo suficiente como para que el océano alrededor del Polo Norte se congele y forme un cascarón de hielo marino con una extensión mayor que trece veces la del territorio colombiano.

Hay ocho estados que limitan el océano Ártico: Rusia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, a través de los territorios de las islas Feroe y Groenlandia. La distancia más corta que separaba a los Estados Unidos de la Unión Soviética durante la Guerra Fría pasaba por el Círculo Polar Ártico, por lo que ambas naciones monitoreaban continuamente esa región en busca de aeronaves o misiles balísticos. En el océano, una cortina de hielo separaba a las dos potencias durante la mayor parte del año. Pero esta barrera natural está desapareciendo.

El hielo marino de la región del Ártico ha disminuido en superficie y volumen en las últimas décadas debido al calentamiento global. Con el aumento de las temperaturas terrestres causado por el efecto invernadero, cada verano se derrite más hielo del que se congela en invierno. Es probable que el hielo marino que permanecía durante el verano deje de existir en algún momento de las próximas décadas, lo que convertiría a uno de los mares más peligrosos del mundo en una vía comercial.

Con la costa más extensa del Ártico, Rusia considera esa región parte de su zona de influencia. Todos los demás estados árticos forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que constituía un claro contrapeso hasta que las ambiciones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia pusieron en jaque esa alianza. Groenlandia, una isla casi dos veces más extensa que Colombia y cubierta en su casi totalidad por un glaciar de un kilómetro y medio de espesor promedio, es el único territorio ártico en el que la población indígena es mayoría, compuesta en un 90 % por inuit. La mayoría apoya la independencia y rechaza someterse a otra anexión. Intentar predecir el futuro es una tarea desalentadora y peligrosa, decía el escritor Arthur C. Clarke. Intentar leer el presente sin un mínimo de información es igualmente riesgoso. Por fortuna nadie anda por ahí perdido en estas noticias porque se quedó en que la Tierra es plana. ¿Cierto?