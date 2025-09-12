Un puente a las estrellas

“Sin apoyo gubernamental, RECA ha logrado tender un puente hacia los lugares que suelen llamarse 'Colombia profunda'”: Juan Diego Soler. Foto: Laura Ramírez

Taraira es una población colombiana en la frontera con Brasil, unos 170 kilómetros al sur de Mitú. Aunque no fue clasificada como municipio hasta 1992, sus más de dos mil habitantes cuentan con un colegio en donde desde 2009 se gradúan alrededor de 15 bachilleres cada año. Para llegar a Taraira desde Europa, hace falta tomar dos vuelos, haciendo escala en París o Madrid, para llegar a Bogotá tras 12 o 15 horas. Desde Bogotá, se debe volar a Mitú, la capital de Vaupés, en un recorrido de una hora y 40 minutos. Desde Mitú, se puede abordar un vuelo chárter local hasta la pista de aterrizaje de Taraira, pero su disponibilidad es limitada. Se puede viajar en bote por el río Vaupés, el medio más usado en la región, pero es una travesía de varios días que depende de las condiciones climáticas. Sin embargo, el paso crucial para conectar a los estudiantes del Colegio Departamental Taraira con sus compatriotas que trabajan en las investigaciones de punta para comprender el universo es contarles que unos y otros existen. Esa fue la labor de la Red de Estudiantes Colombianos de Astronomía (RECA), por la que esta semana recibió el Premio a la Participación Pública 2025 de la red científica Europlanet.

“El número de programas desarrollados por el equipo de RECA Educación y el número de personas a las que han llegado en contextos difíciles son realmente impresionantes. RECA Educación realmente traspasa los límites a la hora de tender puentes y llevar la astronomía y la ciencia planetaria a comunidades desfavorecidas, especialmente en zonas rurales y afectadas por conflictos, algo que no es fácil ni desde el punto de vista logístico ni organizativo. El trabajo de RECA Educación tiene un impacto a nivel nacional y el equipo merece sin duda este reconocimiento”. Ese fue el texto con el que se anunció el galardón este lunes durante el Congreso Científico Europlanet —antes Congreso Europeo de Ciencias Planetarias— en Helsinki, Finlandia, en donde fue recibido por Laura Ramírez y Natalia Oliveros, en representación del grupo de investigadores colombianos trabajando en institutos y universidades de Norteamérica y Europa.

Desde 2021, RECA organiza el programa “Astronomía va a tu Colegio”, con el que se han presentado más de 160 charlas virtuales en colegios de todo el país con la participación de más de 70 astrónomas colombianas. Esa actividad, que parece sencilla desde el sofá de una casa en una ciudad capital, es todo un desafío por la falta de conectividad en la mayor parte del territorio nacional. Mi charla con la Institución Educativa de la vereda Las Vueltas, en Curití, Santander, se convirtió en una entretenida mezcla de Zoom, WhatsApp y mucha paciencia para contarles a los estudiantes sobre las constelaciones y para que ellos me contaran las preguntas que tenían respecto al firmamento. Charlas pregrabadas, conexiones por celular, improvisación y mucho entusiasmo por parte de los profesores, estudiantes e investigadores permitieron que al final de cada charla más colombianos reconocieran que todos vivimos bajo el mismo cielo. En 2024, esa idea motivó el Primer Concurso de Dibujo RECA, con el apoyo de la Embajada de Colombia en España, en el que charlas de los astrónomos colombianos y españoles motivaron las contribuciones de estudiantes de instituciones en cada uno de los 32 departamentos del país, después exhibidas en el Planetario del Madrid.

Este año, RECA inició el programa BARCO, siglas en inglés de “Llevando la astronomía a las comunidades rurales”, que, financiado por la Oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional, lleva un kit pedagógico de actividades para inspirar y desarrollar las capacidades de estudiantes en zonas aisladas del país. Este y otros programas de RECA nacieron de la iniciativa personal de estudiantes e investigadores que, aunque están lejos geográficamente, aún tienen su corazón muy cerca del país. Sin apoyo gubernamental, RECA ha logrado tender un puente hacia los lugares que suelen llamarse “Colombia profunda” cuando esa profundidad es la de nuestra ignorancia científica y sobre el talento que se esconde en todo el territorio del país.