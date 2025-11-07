Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
“Un simple accidente” y “Noviembre”: formas de tejer en la pantalla una realidad

Juan Diego Soler
07 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“'Noviembre' se encierra en el Palacio para reconstruir con nombres propios eventos sobre los que existe poca certeza”: Juan Diego Soler.
Foto: Prensa película "Noviembre"

En un pálido desierto que resplandece bajo el sol, un hombre arrastra fuera de una camioneta blanca un cuerpo que se retuerce. Tras arrojarlo pesadamente al agujero que acaba de cavar, lo libera de la mordaza. No hay nadie alrededor que pueda escuchar sus gritos. ¿Es el hombre que está a punto de enterrar vivo el torturador que le destrozó la vida y cree haber reconocido por el sonido de su pierna prostética? Así comienza Un simple accidente, la más reciente película del director iraní Jafar Panahí, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, una historia sobre las consecuencias de la violencia con ecos en nuestro...

Doctor en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Toronto, Canadá. Investigador científico del Instituto de Astrofísica Espacial y Planetología en Roma, Italia. Autor de los libros “Relatos del confín del mundo (y el universo)” y “Lejos de casa”. Escribe sobre ciencia para El Espectador desde 2011.
