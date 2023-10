Entre todo lo que se ha escrito en los últimos días sobre Gaza, me quedo hasta ahora con la columna sensata y honesta de Gonzalo Mallarino. Cuando surge un tema de esta magnitud, los columnistas tendemos de inmediato a examinar lo que está sucediendo desde la perspectiva que dicta el sentido común de cada uno. En general, el resultado es loable cuando se conoce el tema o se ha investigado con profundidad. A veces también pasa que nos volvemos expertos en un segundo y pontificamos demasiado rápido sin conocimiento de causa.

Me gusta la columna e invito a leerla por dos razones principales: por un lado, Mallarino reconoce sin pensarlo dos veces que no es un experto en geopolítica, lo que dimensiona su escrito a una simple percepción razonada de lo que acontece. Por otro lado, su planteamiento se resume a ese derecho que todos tenemos y que muchas veces la violencia nos lo arrebata sin titubeos: el derecho a existir.

Yo, como Mallarino, tampoco soy un experto en el tema. Sin embargo, sí puedo hablar de lo que significa la construcción de paz y las implicaciones que tiene el escalamiento de la violencia en un caso como este. Y es que se trata de una violencia que sobredimensiona cualquier relación humana y puede terminar reduciendo todo a visiones tan simplistas como ser tildado de antisemita por expresar su preocupación por los civiles de Gaza. Algo similar le sucedió a la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, al manifestar que la postura institucional era la de condenar cualquier tipo de violencia. Esta declaración dio por ejemplo para que la fundación filantrópica Wexner le quitara el millonario apoyo a la universidad. Para Gay era también evidente, como tuvo que expresarlo días más tarde, que la universidad condenaba Hamás y los ataques terroristas perpetrados contra Israel.

Y es así como empieza a funcionar la dinámica de la violencia que puede cargar con cualquier expresión de empatía e intento de neutralidad. Como lo expresa Mallarino, aunque la política de Israel no controla las acciones de Hamás, sí ha ido construyendo un discurso que con el tiempo se ha convertido en algo tan virulento como peligroso; tan cerrado como destructivo. Arrinconar a la población civil de Gaza como está sucediendo en este momento, con esa fuerza militar desbordante, no da espacio para nada distinto a un desastre cantado. Admiro el valor de Mallarino para soltar en tiempos como este la frase “El Estado de Israel tiene que saber cuánto sufrió el pueblo judío en el Holocausto nazi. ¡Tiene que saberlo!”. Se trata de un llamado a la cordura y a la búsqueda de posturas más humanas que tengan en cuenta una lógica historicista: la situación presente es el resultado de un desarrollo histórico que debe ser examinado en toda su dimensión y no solo según le convenga a cada cual.

Al respecto, la injerencia de Estados Unidos en este contexto es tan peligrosa como cuando se metió en Vietnam y en Corea con el pretexto de salvar el mundo. Su incondicional apoyo a Israel y la excesiva mediatización buscan polarizar a la opinión pública y, una vez más, hacernos creer ellos son los buenos del paseo. Es importante poner todo en su justa medida y aceptar invitaciones como la de Josep Borrell vicepresidente de la Unión Europea. En este discurso pronunciado el 18 de octubre en Estrasburgo, Borrell condena con firmeza el terrorismo de Hamás y reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero dejando claro que esa defensa tiene unos límites. Mi pensamiento está con todas esas familias indefensas que sufren los arranques de líderes desmesurados, cuyo único fin es aniquilar al otro.

