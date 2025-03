Reforma deforme

Una reforma laboral no tiene sentido si no sirve para estimular la creación de empleo y no se construye desde el más amplio consenso posible. En Colombia, según el DANE, la informalidad laboral es mayor al 50 %. La tasa de desempleo juvenil alcanzó un 15,6 % en el último trimestre del 2024, y la desocupación femenina un 15,8 % en enero del 2025. Sin embargo, el gobierno desde un principio se radicalizó y puso el dogma por encima del dato. La participación de todos los actores involucrados y el reconocimiento de la validez de sus aportes en la construcción concertada de un proyecto de reforma no se puede soslayar. El gobierno abrió...