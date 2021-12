Cálido, costoso y polémico 2022

El próximo año presentará nuevos extremos climáticos y la crisis irá en aumento. El 2021 fue de reclamos ciudadanos, discursos y promesas de gobernantes. El 2022 tiene que ser distinto no solo por las necesarias acciones de los gobiernos, sino también por las emprendidas desde la sociedad civil y las empresas. La crisis climática (CC) exige compromiso y acción, no hay tiempo que perder.

La CC genera costos y efectos negativos para todos. Eso sí, en diversa escala y magnitud. Será más costoso para los países más pobres y frágiles, y en su interior, para los grupos más desposeídos. Esto hace de la CC un tema político muy sensible. La transición será costosa y un ejemplo obvio es la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos. Si no se mitiga su impacto, generará levantamientos sociales, pero tenemos que actuar, la inacción frente a la CC es aún más costosa. Como decía mi abuelita: “Sumercé, cambiamos y vamos a sufrir, pero si no cambiamos nos jodemos más y será más doloroso. De todas maneras, prepárese, mijito”.