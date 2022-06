Con dudas, voto por un programa

En esta columna me refiero a las elecciones porque el ambiente es un tema transversal que, como tal, atraviesa y es atravesado por la política.

Comparto el rechazo de los colombianos a la clase política tradicional y por ello sentí un “fresco” cuando Federico Gutiérrez, candidato de dicha clase, quedó fuera de la contienda electoral. Pensé en votar en blanco para protestar por la determinación de la ciudadanía de descartar la opción de centro, que con Fajardo solo alcanzó el 4,2 % y yo valoré como la mejor alternativa para la reconciliación y la construcción de la paz. Pero dado que el voto en blanco no evita que sea Petro o Hernández, revisé los programas ambientales de cada una de las propuestas para definir mi voto. Por ley, los programas que los candidatos presentan a los electores antes de ser elegidos deben ser la base del plan de desarrollo del ganador. El programa ambiental de Petro es muy superior al de Hernández y coincido con los ambientalistas que señalan múltiples atributos en su propuesta. Desde luego, hay aproximaciones que no comparto, como aquella de reducir la oferta nacional de hidrocarburos antes de reducir su demanda, que hoy crece día a día en Colombia.

Cuando algunos amigos ambientalistas me invitaron a grabar algo sobre un candidato, respondí en un chat: Voté por Fajardo en la primera vuelta; votaré en la segunda por Petro y he decidido no hacer campaña por ningún candidato en segunda vuelta. Luego, cuando circuló una carta escrita por algunos ambientalistas para apoyar a Petro y me la enviaron para que la firmara, dije que no. A los tres puntos que respondí en aquel chat añadí: No soy petrista, pero prefiero a Petro que a Hernández; el programa ambiental de Petro es mucho más estructurado y completo que el de Hernández; mis dudas están en la capacidad de Petro de trabajar en equipo y respetar acuerdos, y su comportamiento en ciertos casos me genera dudas. A manera de ejemplo, recordemos el incumplimiento con Francia Márquez al no ubicar en lugares adecuados de la lista cerrada de los candidatos del Pacto Histórico al Senado a los miembros del movimiento que ella lidera. Entiendo a Francia Márquez cuando aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Petro, pero eso no borra la actitud de Petro.

Leo la carta de respaldo de Mockus a Petro, más que como un respaldo absoluto, como una advertencia o un apoyo basado en la confianza de que en su gobierno dará prioridad a lo siguiente: “1. (...) proteger los derechos y las libertades. 2. (...) proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años. 3. (...) el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza. 4. (...) la fuerza del Pacto Histórico no está en propuestas de poder, sino en el compromiso con la escucha y la participación de los colombianos”. De otra parte, empezando desde el título, coincido con el contenido de la columna que escribió Rodrigo Uprimny: “Apoyo no pétreo a Petro (I)”.

Con dudas, muchas dudas sobre Petro, pero confiando en Francia Márquez y su equipo, votaré por ellos. De mi parte, espero que Petro sea elegido, que respete al equipo que lo ha acompañado y que su programa ambiental —que comparto en muchos puntos— sea el eje de su plan de desarrollo.