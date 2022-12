Lógico: Pacto Histórico, “fracking” no

Petro, al igual que casi todos los candidatos, prometió en su programa de gobierno que, en caso de ser elegido, durante su mandato no habría fracking. Para casi todos los candidatos era evidente que decir NO daba más votos que decir sí al fracking. Ahora, de manera consistente con lo prometido, el Pacto Histórico está moviendo en el Congreso la ley para prohibirlo en Colombia. El proyecto ya pasó el primer debate en el Senado.

Si bien no hacer fracking durante este gobierno no afecta la disponibilidad de gas y petróleo para satisfacer la demanda nacional e incluso conservar los actuales niveles de exportación de petróleo, las cosas pueden cambiar en seis u ocho años. Todo dependerá de cómo vaya la transición energética, y las tendencias no muestran una disminución en la demanda nacional de hidrocarburos.

A nivel nacional la demanda de gas y petróleo continúa subiendo. Un dinamizador visible y cercano es el parque automotor: en el primer semestre de 2022 se vendieron 123.849 vehículos nuevos, de los cuales el 1,5 % fueron eléctricos, 1.826 unidades, y 11.933 híbridos. Los eléctricos e híbridos suman el 11 % del total de los vehículos vendidos en el primer semestre de este año. Así las ventas de este tipo de carros se dupliquen o tripliquen en los años venideros, al final del gobierno Petro aún seguirá creciendo el parque automotor movido por hidrocarburos. Como punto de referencia, en Alemania durante 2021 la suma de vehículos eléctricos e híbridos fue el 25 % del total de vehículos vendidos, y en Francia el 18 %. Falta mucho para que Colombia, que no produce vehículos eléctricos y que no tiene infraestructura suficiente para cargarlos en carretera, alcance niveles de ventas de autos eléctricos como los que hoy tienen los europeos. Además, en Colombia el crecimiento del parque automotor es mayor que en Europa, porque aquí el nivel de reposición es mucho más bajo. En efecto, cuando en Colombia entra un auto nuevo, el viejo cambia de manos, pero sigue en circulación y son muy pocos los carros que salen del mercado al final de la cadena. En Europa hay 550 automóviles por cada 1.000 habitantes, mientras que en Colombia hay 140 y una población creciente y ávida de poseer automóvil.

En un horizonte de seis años el contexto es muy incierto y podría favorecer la revisión de la ley de suspensión del fracking, no solo por cuestiones de oferta y demanda de hidrocarburos, sino por nuevas condiciones técnicas y políticas. Es importante gestionar la transición energética colombiana haciendo los cambios donde diariamente crece la demanda por energía en general y por hidrocarburos en particular. Dado que la disminución de la pobreza históricamente ha estado atada a un incremento en el consumo de energía, la tarea es compleja y exige transformaciones significativas en muchos campos.

P. D. Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) propuestos por la Comisión Interdisciplinaria sobre fracking pueden generar información técnica adicional que evite que un cambio futuro en la correlación política de fuerzas pueda favorecer la introducción en Colombia del fracking sin un análisis previo responsable. Esto debe hacerse ajustando la manera como se estaban haciendo los PPII, generando condiciones para una participación ciudadana pacífica y segura, y cumpliendo a cabalidad con la ley de transparencia en la gestión, análisis y divulgación de la información, donde todas las partes tengan acceso equitativo en la captura de la información y a su análisis integral y prospectivo.