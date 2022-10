Menores intereses como compensación ambiental

Desde hace algunos años, recibiendo críticas de quienes dicen que eso es mercantilizar la naturaleza, hemos venido insistiendo en la necesidad de cobrar al mundo y en algunos casos a los vecinos por los servicios ambientales de regulación hídrica, climática y conservación de biodiversidad que generan nuestros bosques. En términos de la cooperación internacional, Se trata de negociar compensaciones por un servicio, no de recibir donaciones.

Las compensaciones económicas como herramienta para incentivar la conservación de los ecosistemas y sus servicios son una opción que no podemos ignorar, aunque para algunos virtuosos y solidarios ciudadanos eso esté en contra de la ética que todos deberíamos tener como habitantes del planeta frente a la conservación de nuestro medio natural. Lo cierto es que, en un mundo determinado por la valoración económica de los bienes y servicios, la sociedad le otorga valor cero solo a aquello que no valora o a bienes que por tener una oferta infinita no tienen valor económico. Antes, en esta categoría entraban el aire puro, el agua, el silencio, la oscuridad y otros bienes que nos provee la naturaleza y que antes pensábamos que estaban disponibles de manera ilimitada. Hoy sabemos que esos bienes y servicios están cada día menos disponibles y estamos dispuestos a pagar para conservarlos y disfrutar de ellos.