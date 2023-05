No soy petrista pero, como lo escribí en junio de 2022, voté por Petro. En ese artículo decía: “No soy petrista, pero prefiero a Petro que a Hernández; el programa ambiental de Petro es mucho más estructurado y completo que el de Hernández; mis dudas están en la capacidad de Petro para trabajar en equipo y respetar acuerdos, y su comportamiento en ciertos casos me genera dudas”. Hoy debo decir que esas dudas se están despejando y muchas de ellas no de buena manera.