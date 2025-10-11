Logo El Espectador
Caminata

11 de octubre de 2025 - 04:54 p. m.
Después de tomar el autobús desde donde vivo a la academia donde estudio, decidí hacer el recorrido a pie. Teniendo en cuenta que se demora treinta minutos, calculé dos horas de caminata. A pesar de que creí haberme fijado bien en la ruta y poner puntos de referencia en algunas de las muchas curvas, me perdí a los 15 o 20 minutos. Lo sabía. Y la verdad no me importaba demasiado.

Aquí no hay casi peatones. Todo el mundo va en carro, patineta o bicicleta. Al primero que le pregunté por la ruta se espantó y siguió su camino. Después un señor de mediana edad me dijo que era mejor que buscara en Google. Como él fueron tres más. Aunque amables, a todos les parecía absurdo que preguntara algo que estaba al alcance de unos cuantos clics de mi teléfono. Y eran parroquianos. En Bogotá pasa lo mismo. En todas partes. La gente sabe cómo llegar a su destino, pero prefiere asegurarse con las aplicaciones.

Persistí. Saber perder un poco el tiempo es una forma práctica de sentirse tranquilo. Y fui encontrando la ruta gracias a una muchacha joven que me ayudó y se conmovió con mi solicitud de brújula. Fue capaz de señalarme con sus brazos y sus manos la ruta. No desde su teléfono. La reciprocidad en una conversación casual es un bien escaso en los tiempos que corren. Nadie conversa. Todos miramos el teléfono y seguimos la ruta que nos señala un satélite colgado de nuestras conciencias y que va adormeciendo la capacidad de pensar, recordar e imaginar. Aun en nuestra propia ciudad.

No es que sea un nostálgico de los tiempos idos o que no valore la enorme utilidad de los teléfonos inteligentes y todo lo demás. Es que nos estamos anestesiando. Esta nueva adicción nos tiene dando tumbos. La escuela lo sabe. Aunque parezca una frivolidad repetirlo.

Por Juan Carlos Bayona Vargas

Educador.
DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 52 minutos
Fantastica reflexión.
