Algo en la temperatura de su voz hace que le crea, en su dicción reposada. Ese hombre ha tenido el valor de reconocer sus oscuras decisiones y la abyección de su conducta durante la mayor parte de su vida. Sabe ahora, cercano a sus 80 años, que se equivocó de cabo a rabo. Le tomó su tiempo, pero lo hizo. No siento fingimiento en su declaración. Pagó más de 33 años de cárcel en Estados Unidos por enviarles cocaína. Es un sobreviviente del hampa que él mismo fundó. Y está feliz de volver a Colombia donde dejó a los suyos por andar persiguiendo una quimera de sangre. Está en paz con la justicia. Al parecer con la conciencia algo le sigue y le seguirá remordiendo. Sólo él lo sabrá.

Hay algo valioso en esa voz sosegada y sin brillo, y es lo que les dice a las nuevas generaciones: que no tomen el camino que él tomó. Los previene. Tal vez a él nadie se lo dijo o no hizo caso. Creo que su contrición es auténtica y que, además, envía un mensaje claro: el tráfico de cocaína casi siempre conduce a la morgue. Eso dijo. Es cuestión de tiempo. A él, de milagro, no le tocó. Tal vez, paradójicamente, la cárcel lo protegió de sus enemigos. Se desmarca de los viles asesinatos del ministro Lara Bonilla y del inolvidable Guillermo Cano, el entonces director de este periódico. Sólo él lo sabrá. Lo capturaron a su llegada hace unos días, pero lo liberaron porque los delitos en su contra prescribieron hace años.

Otra cosa son la extradición y los consumidores. A él, según dice, lo extraditaron un día después de su captura. Y se cuestiona por el verdadero motor del negocio: la demanda. Y no le falta razón. Sin embargo, menciona los dos asuntos casi de pasada. Sin ánimo de excusarse o justificarse. Sin ánimo pendenciero o polémico. Sabía, en cualquier caso, que lo que hacía era un delito grave. Y que su fortuna era fruto de su profesión de delincuente y narcotraficante. Y por eso se hizo piloto según dicen muy diestro, para volar a baja altitud sin que lo rastrearan los radares. En fin.

Lo cierto es que Carlos Ledher, el exnarco, el excapo del cartel de Medellín, amante de los Rolling Stones y de los Beatles, ha regresado a su Colombia, a su Armenia natal. Y hubiera podido quedarse en Alemania donde vivía desde hacía unos años cuando acabó de purgar su condena porque es ciudadano alemán. Pero no. Tal vez regresó para morir tranquilo en su tierra y acabar de arrepentirse. Sólo él lo sabrá.