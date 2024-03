Debajo de muchos puentes de mi ciudad hay piedras. Pulidas y afiladas y del tamaño de un balón de fútbol y además todas iguales. Las pusieron, con total deliberación y conciencia, en los espacios que deja libres la circulación de los vehículos o alrededor de las columnas inmensas que los sostienen formando pequeñas legiones pasivo agresivas. Me imagino que costaría mucho dinero hacerlo y por lo que puede verse se han dispuesto de tal manera justo para que su presencia ofenda. Pienso en por qué decidieron poner esas piedras y no una banca, o un pequeño pasto así se marchitara. O unas flores, o en el peor de los casos, hacer una simple acera en cemento. Pero no. Que no habite nada ni nadie en ese espacio, sólo la piedra inerte con su cara postiza de no te me acerques. No va y sea que algún ciudadano derrotado o alguien quiera tomar un descanso mientras camina o empuja su vida. Debajo de los puentes no hay espacio para nada distinto a las piedras y a los automóviles. No hay peatones. Hay piedras. Piedras que dan pena.

¿Por qué? Qué necesidad hay de construir, literalmente, un mensaje tan agresivo. Si fuera un habitante en condición de calle me indignaría aún más con una disuasión tan teledirigida. Si fuera un reciclador, también. Pero si fuera un ciudadano cualquiera que conduce su automóvil me haría varias preguntas. Pero nada. Nadie dice nada. Todo está normalizado. Que pongan piedras por doquier, que nadie se acerque.

Alcalde Galán, recoja las piedras y construya pequeños palomares o pequeñas fuentes, o bancas o pequeños obeliscos, o materas con flores. Sí, con la misma piedra que ahora agrede y no protege nada. Imagínese una ciudad que recoge sus piedras y construye mobiliario urbano. Piénselo. Una pequeña obra con un mensaje potente. Hágalo, antes de que empiecen a afilar más piedras para que flanqueen las columnas del Metro.