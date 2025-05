Canciones en español que han ayudado a construir un mundo mejor

“Estas canciones han acompañado las luchas juveniles desde las últimas décadas del siglo anterior”: Julián De Zubiría Samper Foto: EFE - QUIQUE GARCÍA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En esta columna analizaré algunas de las canciones en español que han ayudado a imaginar y a construir un mundo mejor. Estas canciones han acompañado las luchas juveniles desde las últimas décadas del siglo anterior.

Dediqué mi columna anterior a destacar cinco canciones emblemáticas del rock que acompañaron los procesos de la revolución contracultural de los años setenta del siglo pasado en buena parte de los países de Occidente. A varios lectores les preocupó la ausencia de canciones en español que hubieran cumplido un papel similar. Este nuevo texto pretende dar respuesta a esa observación. Son canciones con mayor contenido social y político. Para la juventud en América Latina en los años setenta y ochenta fue determinante la lucha contra las dictaduras militares. Sin duda, hemos vivido en un continente muy desigual y violento. También así han sido sus gobiernos y sus luchas. Su música es un fiel testimonio.

Tengo que volver a insistir en que toda selección es injusta porque deja a un lado cientos de canciones hermosas, profundas e inspiradoras. Además, porque siempre tiene un alto nivel de subjetividad. Aun así, creo que esta puede ser una selección de algunas de las más emblemáticas.

Cuando Joan Manuel Serrat ganó el Premio Príncipe de Asturias en 2024, el jurado le agradeció por haber aportado a cuidar y consolidar el catalán y el español. Sin duda, tenía razón, sus canciones han enriquecido el lenguaje y las maneras de expresarnos y comunicarnos.

En “Cantares”, Serrat rinde homenaje al poeta Antonio Machado, obligado a exilarse en Francia durante la extensa dictadura de Francisco Franco en España. “Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino". El cantautor recoge y enriquece sus versos: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.

Serrat se comprometió con la libertad y la democracia. Por eso dijo: “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo”. La dictadura no soportó ese compromiso y emitió una orden para detenerlo, lo que lo obligó a exilarse en México durante once meses entre 1975 y 1976. Aun así, su música superó los límites del tiempo y el espacio y sus canciones siguen dando voz a los jóvenes que luchan en defensa de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos en España y América Latina.

En 1976, la Junta Militar encabezada por Jorge Videla dio un golpe de Estado a la presidenta argentina Isabel Perón, clausuró el Congreso e inició una persecución sin precedentes que condujo a la desaparición de unas treinta mil personas, la mayoría de las cuales eran jóvenes. Se estableció el terrorismo de Estado. Este es el contexto en el que León Gieco compuso “Solo le pido a Dios”, una sentida plegaria sobre la responsabilidad que tenemos ante el sufrimiento, la desigualdad y la guerra. Es un claro mensaje contra la indiferencia y una reivindicación de la empatía como competencia socioafectiva esencial en la convivencia humana. A raíz de la persecución que sufrió, Gieco tuvo que exilarse con su familia en México entre 1978 y 1981.

Las palabras de Gieco le dieron la vuelta al mundo al pedir a Dios que el dolor, la injusticia y la guerra no le fueran indiferentes. Su mensaje contra la indiferencia se volvió atemporal. De esta manera, la canción se convirtió en una plegaria por la paz, la justicia y la erradicación de la violencia y un llamado a la solidaridad humana que, en la voz de Mercedes Sosa, cruzó las fronteras de todos los continentes, al igual que otras de sus canciones, como “Gracias a la vida” y “Canción con todos”. También Mercedes tuvo que vivir en el exilio entre 1979 y 1982.

Un solo hecho muestra la enorme tragedia que vivieron los argentinos en esos años. Una de las series más vistas en el último mes en Netflix es El Eternauta, una historieta creada por Héctor Oesterheld en 1957 que narra la respuesta colectiva a una invasión alienígena. Su tesis es brillante: uno solo no puede salvarse. Él, sus cuatro hijas adolescentes –dos de ellas embarazadas– y sus yernos fueron asesinados. También los bebés en gestación. Toda la familia desaparecida. La Junta Militar decidió borrarla de la Tierra. La crueldad humana a veces no conoce límites. Aun así, el actual presidente de Argentina no considera que su país haya vivido en una dictadura durante esos años.

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado destituyó en Chile al presidente socialista Salvador Allende e instauró uno de los gobiernos militares más sangrientos en América Latina, el de Augusto Pinochet, quien permanecería en el poder hasta 1990. Este es el contexto que condujo al cantautor de la nueva trova cubana Pablo Milanés a escribir “Yo pisaré las calles nuevamente”. La canción se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y las dictaduras, un himno a la esperanza.

Milanés cumplió su promesa y, en 1998, junto a Fito Páez, Joaquín Sabina y Gabriel García Márquez, volvió nuevamente a caminar las calles de lo que “había sido Santiago ensangrentada”. Ellos, como dice la canción “se detuvieron a llorar por los ausentes”. Al hacerlo, lograron “retomar los libros y las canciones que habían quemado las manos asesinas”. Su poesía y su mensaje de resistencia la convirtieron en una de las canciones más significativas en el violento contexto político y social vivido en Latinoamérica desde las últimas décadas del siglo anterior. No sobra recordar que también Gabriel García Márquez, premio nobel de literatura, fue obligado a vivir de manera permanente en el exilio en México cuando le informaron que el gobierno de Julio César Turbay Ayala había tomado la decisión de detenerlo.

El grupo musical puertorriqueño Calle 13 compuso una canción emblemática: Latinoamérica. Es un himno a la identidad, la riqueza cultural y la unidad. Al mismo tiempo, es un canto por una América Latina más libre, unida e independiente. Su coro es un profundo mensaje en contra de la privatización de los recursos esenciales para la vida:

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

El arte tiene el mágico poder de cambiar la cultura y la vida. Al hacerlo, puede impulsar profundas transformaciones sociales. Así lo hemos vivido a lo largo de la historia humana. Así como la canción “Imagine” ha ayudado a imaginar un mundo sin fronteras y sin guerras, estas canciones que hoy he recordado han acompañado las luchas de los jóvenes en América Latina en defensa de una sociedad con menos pobreza y desigualdad y más democracia.

Si comparamos las brutales dictaduras que ejercían terrorismo desde el Estado en los años setenta en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Paraguay, Nicaragua y Perú, podríamos decir que sigue faltando, pero que hemos avanzado de manera significativa en la ampliación de la democracia en la región. Sin duda, son notables y tristes las excepciones de Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En términos de pobreza, en 1970 la CEPAL estimaba que el 30 % de la población en América Latina vivía en pobreza extrema. Hoy estima que es el 10 %. Aun así, necesitamos seguir trabajando para disminuir los inhumanos niveles de desigualdad que aún permanecen. Esa será una de las tareas esenciales de la juventud en las próximas décadas. Lo grave es que, a juzgar por el reguetón que están escuchando, parece que la lucha demorará más tiempo.