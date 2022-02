La lección de Rafael Nadal a los colombianos

Luego de cinco horas de juego, Rafael Nadal logró en el primer Grand Slam del año, lo que muchos creían imposible y, al hacerlo, también se convirtió en el primer jugador en ganar veintiún veces uno de los grandes torneos del tenis mundial. Así mismo y, por primera vez en 57 años, un jugador remonta una final en Australia después de perder los dos primeros sets. Un mes antes no sabía si podría jugar el torneo y bromeaba con Federer diciendo que ambos parecían estar en muletas. ¿Qué hizo posible su participación y triunfo?

Su tío Toni Nadal, quien fuera durante muchos años su entrenador, tiene una respuesta original y reflexiva. En una reciente columna para El País, la llamó: la imprescindible escuela de la dificultad.

Ver jugar a Federer es un placer por la exquisitez de los golpes, pero ver a Nadal es un deleite porque uno sabe que luchará cada punto como si fuera el último y cada partido como si estuviéramos en la final. Rafa es un luchador incansable y sabe que el triunfo sólo llega después de un esfuerzo continuo y permanente. Tiene fuerza mental, magia y tenacidad al máximo. En una palabra: resiliencia.

Desde el punto de vista psicológico, la resiliencia se refiere a la capacidad para recuperarse de una adversidad, superar situaciones de dolor, enfrentar momentos complejos, convertir los obstáculos en oportunidades e iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Nadal cumple a plenitud todas las condiciones.

Ante situaciones adversas, un individuo sin resiliencia se frustraría por no alcanzar los resultados. Se quedaría patinando en los problemas, las enfermedades y el pasado. No tendría la fuerza ni la voluntad para sobreponerse. Se sentiría viviendo en un callejón sin salida. En una palabra, perdería la esperanza.

Lo mismo le sucedería a una sociedad poco resiliente. Se quejaría del pasado y no vería las oportunidades que nos depara el futuro. Algo similar le ha sucedido a Colombia. En el país es frecuente encontrar personas que creen que estamos condenados a la corrupción, la desigualdad y la violencia. Nos acostumbramos a tener dirigentes incapaces e incultos y a reelegir indefinidamente a sus hijos, sobrinos y nietos. No nos sentimos capaces de cambiar una realidad que nos parece eterna e inmutable. La gente es verraca y se esfuerza al límite, pero también es demasiado crédula e ingenua con sus dirigentes. Creyeron, por ejemplo, que votar a favor de la paz volvería homosexuales a sus hijos, reduciría las pensiones y les daría el poder a los firmantes de la paz. ¡Vaya goleada que nos metieron los políticos que querían cuidar sus espaldas y ocultar su responsabilidad en delitos atroces!

El lenguaje es fiel expresión del pensamiento y la cultura. Por eso, los colombianos podemos vernos reflejados en cientos de dichos. “Que robe, pero que haga”, es un enunciado que pronuncia quien perdió la esperanza de superar la corrupción. “Así somos”, es lo que dice quien se conforma con una realidad mediocre. “Quien sabe en qué andaba”, es la expresión de un pueblo connaturalizado con las masacres y el asesinato de sus líderes sociales. “Es mejor malo conocido que bueno por conocer”, es un refrán que, aplicado a la política, habla a favor de los partidos tradicionales y las maquinarias, e impide que surjan movimientos alternativos.

La resiliencia permite reconstruirnos después de haber vivido la adversidad. Nos ayuda a convertir las dificultades en oportunidades y los obstáculos en posibilidades. Es por eso que los pesimistas suelen ser poco resilientes. Se quejan constantemente, pero no ajustan las velas. Tal vez a eso se refería Helen Keller cuando decía que, “Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano”.

Ernesto Sábato decía algo muy sabio: “el mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse”. Tenía toda la razón. La resiliencia es una fuerza que invita a salir adelante, a reponernos, a enfrentar dificultades, tropiezos y obstáculos. Pese a la verraquera que tenemos, a los colombianos nos ha faltado resiliencia. Nos hemos connaturalizado con la violencia. Sentimos ira e indignación, pero también demostramos impotencia para cambiar la realidad. Nos duelen los muertos, pero los lloramos en soledad y silencio. Como diría Boris Cyrulnik, cumplimos una de las condiciones de la resiliencia: la adaptación. El problema es que nos hemos adaptado a una realidad enferma.

Tal como afirma Toni Nadal, la dificultad es una gran maestra. Sin embargo, él no destaca que, sin oportunidades, la dificultad bloquea en lugar de movilizar. Nadal tiene fuerza, tesón y magia; pero no habría llegado tan lejos sin las oportunidades que se le brindaron. En Colombia, por el contrario, millones de personas han tenido dificultades, pero carecen de oportunidades y orientación. Este es el motivo por el que han perdido la esperanza y por el cual la dificultad se ha transformado en frustración. Nos falta trabajo colectivo para entender que pese a los varios sets que hemos perdido, todavía podemos ganar el partido. Individualmente podemos avanzar rápido, pero no llegaremos lejos. Por eso, tenemos que jugar en equipo.

Como decía Estanislao Zuleta, una mejor sociedad no es la que carece de conflictos, sino la que los sabe tramitar. La que aprende a dialogar y a resolverlos de manera pacífica, reflexiva y civilizada. Hasta el momento, Colombia no había estado preparada para vivir en paz, pero todo indica que, como diría Bob Dylan, “los tiempos están cambiando”.

En marzo de 2022 no hay que salir a votar verracos, ni invadidos por el odio o el miedo. Hay que salir a votar con esperanza y convicción. Como puede verse, mi mensaje es exactamente el contrario al que propuso el Centro Democrático en las elecciones del 2 de octubre de 2016.

El miedo paraliza y el odio enceguece, es por eso que las culturas que han vivido en medio de la guerra, construyen sociedades sin tejido social; se pierde la confianza y se fracturan, lo que nos impide convivir de manera sana y democrática para poder pronunciar nuestra propia palabra.

Necesitamos empatía para convivir y resiliencia para reconstruirnos. Si no consolidamos la empatía, seguiremos viviendo en medio del odio y la desesperanza. Si no fortalecemos la resiliencia, seguiremos quejándonos de un pasado que sólo ha beneficiado a unos pocos. Y sin empatía y resiliencia, seguirán ejerciendo el poder quienes nos han gobernado a punta de odio y miedo. Lo peor es que como ellos saben que ya no pueden ganar en las urnas, combinarán todas las formas de lucha para seguir atornillados en el poder. Todos sabemos que eso implica disminución de las libertades, corrupción, anulación de la independencia de poderes y violencia real y simbólica; es decir, menos democracia y más muertes. Ojalá en marzo saquemos al pequeño Nadal que todos llevamos dentro y votemos para empezar a cambiar nuestra historia de una vez por todas. Esta vez tenemos la oportunidad.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)