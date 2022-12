¿Qué sabemos sobre la felicidad?

Desde 1938, la Universidad de Harvard ha estado investigando sobre lo que el psicólogo William James consideraba la preocupación más importante de la vida: la felicidad. Dos de sus principales conclusiones tienen que ver con el papel de los vínculos que construimos y de la actividad física para hacernos más felices.

La Universidad de Harvard lleva ocho décadas desarrollando un estudio sobre una pregunta esencial en la vida: ¿qué nos hace felices a los seres humanos? Algunos podrían pensar que es un estudio inviable, porque podría depender en exceso de los contextos, las culturas, las épocas, los géneros o los estratos socioeconómicos. Los conceptos complejos no se dejan definir fácilmente. Mucho menos evaluar. Son imprecisos y ambiguos. Intente, por ejemplo, definir qué es el amor, la libertad o la pasión. Pero eso no quiere decir que no se puedan precisar, sino que, al hacerlo, se debe hacer para una época histórica y que su validez se restringe a un contexto social y cultural determinado.

Un ejemplo que ilustra la importancia de la pregunta por la felicidad se produjo recientemente en los Estados Unidos. A principios de 2018, días después de que se anunciara un curso sobre psicología de la felicidad, uno de cada cuatro alumnos de la Universidad de Yale se inscribió. La asignatura alcanzó el mayor récord de inscripciones en los 317 años de existencia de la universidad. La pregunta es por qué los jóvenes universitarios tenían tanta necesidad de conocer, aclarar y precisar de qué depende la felicidad de un ser humano.

El estudio de Harvard sobre la felicidad inició en 1938 con estudiantes de cuarto semestre. Cada año volvían a hablar con ellos, con sus esposas, sus compañeros de trabajo y sus hijos. Se miraban sus registros médicos y se indagaba cómo se sentían. Además, se seleccionó un segundo grupo de jóvenes de la misma edad pertenecientes a los barrios más pobres de Boston y también a ellos se les hizo el mismo seguimiento durante toda la vida.

La principal conclusión del estudio es que la felicidad depende de las relaciones que construyamos a lo largo de la vida. La calidad de nuestros vínculos determina, en buena parte, lo felices que seamos. La derivada es clarísima: hay que cuidar las relaciones porque sin ellas es imposible alcanzar la felicidad. De alguna manera, se puede afirmar que si queremos pronosticar si una persona vivirá más feliz y largamente, más importante que saber si tiene el colesterol alto es conocer si tiene muy buenos amigos, si comparte con ellos y con familiares tiempos, ideales, vinos, música, actividades y diálogos. Como dicen los aimaras: pobre es el que no tiene comunidad.

En una investigación que adelanté para la Universidad Nacional hace cerca de una década llegué a una conclusión parecida. Se trataba de explicar por qué el 40 % de los estudiantes que ingresaban al principal centro educativo del país no culminaban sus estudios. A juicio de las directivas existían dos factores esenciales: las debilidades en el dominio de la segunda lengua y factores económicos. Sin embargo, el estudio nos permitió concluir que los factores esenciales permanecían ocultos y que los jóvenes que se enamoraban de sus compañeros y compañeras no se retiraban de la universidad; que quienes asistían a los conciertos en el León de Greiff o a las fiestas en el fin de semana tampoco lo hacían; que las redes de amigos actuaban como barrera de protección ante la deserción; que antes de la segunda lengua era esencial el dominio de la lengua materna y que por encima de los factores económicos estaba la construcción de redes sociales de apoyo.

Una segunda conclusión del estudio de Harvard tiene que ver con la actividad física. Las personas que viven felices se enferman menos, practican más deportes, permanecen menos días al año con problemas físicos y les hacen menos intervenciones quirúrgicas. No es tan claro si es la salud física la que incide en la felicidad o si esta incide en la salud física, pero ambas suelen caminar tomadas de la mano. Es lo que llamamos, con un nombre muy poco poético pero muy preciso conceptualmente, una correlación.

En Estados Unidos, un estudio reciente indagó sobre las metas más importantes en la vida de jóvenes entre los 18 y 28 años. El 80 % dijo que quería ser rico y el 50 % dijo que ser famoso. Desde una perspectiva científica, no habría duda de que la gran mayoría están muy confundidos si creen que siendo ricos o famosos alcanzarán mayor felicidad. La frase de John Lennon al respecto es muy profunda y nos ayuda a complejizar el tema. Cuando su maestra le preguntó qué quería ser cuando grande, él respondió que feliz. La maestra le dijo que no entendía la pregunta y él respondió que ella no entendía la vida. John Lennon tenía la razón.

Estanislao Zuleta sostiene que los seres humanos solemos razonar de manera muy superficial cuando pensamos en la felicidad y concluye que deseamos mal. En “Elogio de la dificultad”, dice que nuestro problema no estriba en los obstáculos para conquistar lo que nos proponemos, sino en la naturaleza misma de lo que deseamos. “La pobreza y la impotencia de la imaginación –dijo al recibir su doctorado honoris causa de la Universidad del Valle– nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de Cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto también sin carencias y sin deseo: un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes”. Por eso el escritor Marcel Proust afirmaba, en la misma línea, que “los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos”.

Hace cerca de 40 años conocí una investigación similar a la que hicieron los investigadores de Harvard. Fue llevada a cabo por Rubén Ardila, un reconocido psicólogo colombiano. Se hizo la misma pregunta que ellos. Uno de sus resultados me llamó tanto la atención que hoy, cuatro décadas después, todavía lo recuerdo. Él había encontrado que eran más felices los hombres y mujeres casados que los solteros y que eran más felices los investigadores que los industriales. Es muy original la interpretación que él hizo: concluyó que, tal como ya había sustentado Estanislao Zuleta, la felicidad estaba asociada a la complejidad. Según su criterio, los casados y los investigadores tendían a tener mayores niveles de felicidad porque era mucho más complejo estar casado que estar soltero y porque era mucho más difícil investigar que elevar los ingresos y disminuir los costos en una industria. Con sabiduría lo afirmó Platón hace miles de años para cerrar uno de sus diálogos: “Lo bello es difícil”.

La felicidad exige esfuerzo, búsqueda y muchísimo trabajo. Nunca hay que olvidar eso. Personalmente, creo que cumple un papel similar al que desempeñan las utopías en los seres humanos. Nos ayuda a caminar. Nos marca el destino, pero cuando nos aproximamos a ella vuelve y se nos escapa. Caminamos dos pasos hacia ella y nos siguen faltando dos o tres más para alcanzarla. Tiene forma de proceso y no de resultado. En el mejor de los casos se trata de un estado transitorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, ojalá los padres no les digan nunca a sus hijos qué profesión estudiar. Ese es el camino más fácil para hacerlos infelices. No hay nada más equivocado que decirle a un joven que ama el arte que estudie, por ejemplo, administración de empresas, o que exigirle a un joven que con pasión quiere dedicar su vida a escribir novelas que estudie medicina como su padre o su abuelo. Si madres y padres quieren que sus hijos vivan infelices, ese es el mejor camino. Si quieren verlos felices, déjenlos elegir su vida.

Thomas Chalmers, profesor de teología, político y líder religioso de Escocia, sintetiza lo que a la Universidad de Harvard le tomó ocho décadas concluir: “La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”.

* Apartes de las palabras a la promoción 2022 del Instituto Alberto Merani.

** Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)