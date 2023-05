Bienvenida la partería

Los dolores de parto comenzaron en la madrugada. Como es natural, poco a poco las contracciones se fueron haciendo más regulares; a media mañana llamamos por teléfono a Aimee, la partera que había estado atendiendo el embarazo desde hacía casi ocho meses. En menos de 20 minutos llegó a la casa acompañada de otra partera. Todo había sido coordinado y planeado con meses de antelación. Cerca del mediodía nos hallábamos cómodamente instalados en el ático de la casa —el lugar previamente escogido por mi esposa para dar a luz—. Allí recibimos a Elías, unas horas más tarde, además de mi esposa, mi cuñada, las dos parteras y yo, mientras escuchábamos los grandes éxitos de Aterciopelados.

Así nació mi segundo hijo, hace 18 años, en Toronto, Canadá. Todo el proceso fue cubierto por el sistema de salud de la provincia de Ontario, que desde hace ya décadas ha ido validando, regularizando y estandarizando algunos saberes tradicionales (no relacionados con la medicina occidental) para incorporarlos en el sistema de salud pública. Desde hace muchos años ya, cualquier mujer gestante en dicha provincia (y en otras) puede elegir si realizar el seguimiento de su embarazo y posterior alumbramiento dentro de los procedimientos del sistema de salud estandarizado, con ginecobstetra y en hospital, o alternativamente a través del sistema regulado de partería. La partería es reglamentada y las personas que se dedican a esta profesión (en su gran mayoría mujeres, aunque conozco un par de excepciones) deben estudiar más de cinco años en la universidad, asistir en más de 100 alumbramientos y pasar por una serie de exámenes para ser licenciadas y poder atender partos dentro del sistema.

La experiencia también difiere mucho de aquella que se tiene dentro del sistema médico tradicional de Occidente: normalmente el médico tratante durante la gestación (el obstetra) no atiende el parto pues depende de los turnos que tenga y las más de las veces estos no coinciden con el tiempo del parto; el alumbramiento pasa por unos procesos estandarizados en un hospital (como si nacer fuese una enfermedad) y es muy poco el margen de maniobra e incluso de diálogo que se le permite a la mujer gestante durante el trabajo de parto. Muchas mujeres —incluso mi esposa, pues nuestra primera hija nació de esta manera— se quejan de lo invasivo de los procesos en los hospitales, de la falta o escasez de información que allí reciben, de lo impersonal de los procesos con enfermeras y médicos, cuando no de violencia sobre sus cuerpos disfrazada de emergencia médica: conozco a dos mujeres a quienes las obligaron a tener sus bebés a través de cesáreas so pretexto de un daño inminente para la salud propia o la de sus niños, y años más tarde se dieron cuenta de que dicho peligro no existía… infortunadamente algunas de las cesáreas que se realizan en el país no son necesarias (son populares pues, entre otras, son más rápidas que un parto natural para los médicos y las enfermeras, tienen un costo mayor dentro de las tablas del sistema, etc.).

La verdad es que la gran mayoría de partos, si se cumple con unos mínimos de buena salud general, higiene y cuidado, no tienen por qué ser peligrosos ni para el bebé ni para su madre pues tener hijos es algo biológico, natural; la excepción son los embarazos de alto riesgo.

Frente a la discusión relacionada con la incorporación de saberes tradicionales, en este caso la partería, en la cobertura del sistema público, estábamos ya en mora de hacerlo —por supuesto, a través de procesos trazables y regulados— y ojalá se dé una discusión seria al respecto, desprovista de prejuicios ni superchería.

P. S. Mi intención en estas líneas era dar una opinión con base en mi limitada experiencia masculina al respecto. Pido disculpas si me excedí, pues sé que el debate en profundidad no lo debemos dar los hombres.

@Los_Atalayas, atalaya.espectador@gmail.com