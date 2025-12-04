Logo El Espectador
Atalaya

El retorno a la barbarie

Julián López de Mesa Samudio
04 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

¿Es posible retornar a un estado de barbarie? ¿Involucionar? ¿Echar para atrás el progreso, deshacer los avances y conquistas de la humanidad hasta volver al primitivismo? La respuesta es sí. La historia demuestra que los colapsos sociales son reales y devastadores. Ya han ocurrido antes en numerosas sociedades humanas. Y quien escribe estas líneas considera que estamos a las puertas de uno nuevo.

Hoy, como en el período final de la Edad de Bronce, los síntomas son evidentes: enfermedades globales y crisis sanitarias, catástrofes climáticas con sequías e inundaciones alternadas, presiones migratorias y demográficas, guerras...

