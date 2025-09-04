No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La advertencia de Weimar

Julián López de Mesa Samudio
04 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Hay momentos en la historia que funcionan como espejos. Nos muestran con crudeza lo que somos capaces de hacer —y de deshacer— cuando dejamos que el miedo y la rabia gobiernen la política. La República de Weimar funciona hoy como un espejo para nosotros. Se trató de una democracia nacida en 1919 con las mejores intenciones y con avances que hoy damos por sentados: sufragio para mujeres y hombres, libertades civiles, una constitución moderna. Y, sin embargo, apenas catorce años después, se desmoronó desde adentro, entregándose voluntariamente a la oscuridad.

El Tratado de Versalles humilló a Alemania y sembró resentimientos...

