La Biblioteca de Asurbanipal

Casi cinco siglos antes de la célebre Biblioteca de Alejandría —con sus cientos de miles de documentos— existió otra no menos extraordinaria, pues fue el modelo de todas las bibliotecas posteriores, incluida la del puerto egipcio. Se calcula que llegó a albergar más de 100.000 textos provenientes de todos los rincones del mundo conocido y fue la primera biblioteca sistemáticamente organizada de la historia. Por ello, muchos la consideran la primera biblioteca de la humanidad. Pero lo más asombroso es que fue el mayor tesoro del soberano más poderoso de su tiempo, dueño del imperio más vasto y rico que la humanidad hubiese...