De la azada de Marduk a la espada de Bolívar

Por más de 1.300 años, desde Hammurabi hasta la helenización en el siglo IV AEC, Marduk fue la deidad tutelar de Babilonia. Su azada, más que una herramienta agrícola, simbolizaba su poder creativo y soberano. Era emblema del orden, de su victoria sobre el caos primigenio representado por Tiamat en el Enuma Elish, el poema babilónico que narra el origen del universo. El utensilio no sólo evocaba el poder divino, sino que articulaba el vínculo entre el cosmos, la ciudad y la monarquía. Durante el Akitu, el festival del Año Nuevo, este objeto sagrado era venerado como parte de un ritual que no sólo renovaba el universo, sino que también legitimaba al rey como representante del dios en la Tierra. La azada no simbolizaba nada distinto a la civilización.

Pero los símbolos tienen sentido en la medida en que su significado siga vigente. Cuando su poder representativo se agota o su función se desvanece, el símbolo debe ser cuestionado, reformulado o incluso abandonado. Es un ciclo natural en toda cultura viva. Incluso objetos tan sagrados y venerados durante siglos, como la azada de Marduk, acaban relegados al ámbito del historiador. Pasan de ser íconos públicos a piezas de museo.

Entonces, ¿por qué seguimos aferrándonos a otros símbolos caducos, como la espada de Bolívar? ¿Qué representa hoy, en pleno 2025? ¿Qué tiene de sagrada? ¿Qué dice de nosotros como sociedad que una reliquia de hace dos siglos —perteneciente a un personaje cuestionado, por decir lo menos— sea enarbolada como la bandera del cambio, de un supuesto nuevo orden? Bolívar, el “Libertador”, es una figura cada vez más lejana y, para muchos, reprobable pues gran parte de la hagiografía de Simón Bolívar que aun flota como un mal viento en algunos círculos sociales y políticos ha camuflado, borrado u ocultado rasgos de carácter y decisiones derivadas de éste, que van más allá de lo controversial. La penosa entrevista con San Martín y la masacre de la Navidad Negra en Pasto en 1822 son ejemplos patentes de la vanidad, la crueldad y la soberbia del prócer. Por tanto, hacer de esa espada un símbolo fundacional no es ingenuidad histórica; es propaganda torpe y obsoleta disfrazada de patriotismo.

Es increíble que aquellos que derribaron las estatuas de conquistadores y próceres hace un par de años hoy abracen a esos mismos personajes, queriendo hacer de sus símbolos los estandartes de una Colombia nueva, más equitativa y justa... Revivir símbolos de hace más de 200 años es condenar a Colombia a no salir del pasado. Es decirles a las nuevas generaciones que no es posible mirar hacia adelante. Que siempre estarán condicionados por lo que hicieron (mal) otros (tan mal lo hicieron que sus descendientes hubieron de endulzar y disfrazar las biografías de los próceres para transformarlas en hagiografías).

Sorprende igualmente que el símbolo más importante de este gobierno sea el arma de quien representa al arquetipo de la aristocracia y la oligarquía criollas. El símbolo de quien además usó, manipuló y engañó a las clases populares para que hicieran la guerra en nombre de su casta privilegiada en contra de la casta, aún más privilegiada, de sus padres españoles.

Por esto la espada de Bolívar no representa nada o, si acaso, es un recordatorio de cómo Bolívar y los criollos utilizaron a indígenas, afros, campesinos desposeídos y demás clases populares y marginalizadas para sus propios fines para luego olvidarse de ellos una vez los suyos hubieron alcanzado el poder. No hay por qué volver a levantar las estatuas que ya derribamos: la espada de Bolívar es tan importante y relevante hoy como lo es la azada de Marduk.

